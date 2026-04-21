Najbolje destinacije za foodieje u 2026. prema Michelin vodiču

Michelin je objavio svoj dugo iščekivani popis 'Najboljih mjesta za putovanja u 2026. za ljubitelje hrane', koji je nastao u suradnji s gastronomskim stručnjacima i inspektorima na terenu. Popis donosi destinacije diljem svijeta koje se ističu razvijenim kulinarskim scenama, inovativnim restoranima i hotelima te sve snažnijim globalnim utjecajem na gastronomiju. U selekciji, koju prenose Michelin Guide i Harper’s Bazaar, naglasak je na raznolikosti okusa, lokalnim tradicijama i novim generacijama chefova koji mijenjaju način na koji doživljavamo hranu tijekom putovanja
16. Vancouver, Kanada.
Vancouver već ima zasluženu reputaciju kao odličan gastronomski grad. U 2026. bit će i jedan od gradova domaćina FIFA Svjetskog prvenstva, što dodatno povećava privlačnost ovog multikulturalnog kanadskog grada.
Kao foodie destinacija, Vancouver je poznat po svojoj živopisnoj kulinarskoj sceni. Svježa lokalno ulovljena morska hrana, snažni azijski utjecaji i sve veći fokus na autohtonu kuhinju daju ovom ekološki osviještenom pacifičkom središtu posebno primamljivu gastronomsku ponudu.
| Foto: 123RF
15. Québec, Kanada.
Québec je jedina kanadska pokrajina u kojoj je većinsko stanovništvo francuskog govornog područja. Iznimno ponosan na svoje povijesne korijene Nove Francuske, Québec je istovremeno potpuno međunarodan, njegove raznolike regije, jezici, kulture i povijest oblikuju njegov globalni karakter.
| Foto: 123RF
14. Philadelphia, SAD.
Još jedan grad domaćin Svjetskog prvenstva 2026., Philadelphia ima jednu od najdinamičnijih gastronomskih scena u SAD-u, koju uvelike oblikuju imigrantske tradicije i sezonska morska hrana s područja srednjeg Atlantika.
Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Philadelphiji su nastale dvije gastronomske institucije koje nude širok izbor hrane: Reading Terminal Market i Italian Market. Danas u gradskim četvrtima uspješno djeluju brojni restorani.
| Foto: 123RF
13. Boston, SAD.
Sjevernije na istočnoj obali, Boston je povijesni gastronomski grad poznat po uzbudljivoj kombinaciji morskih plodova Nove Engleske, talijanskih jela i klasične američke „comfort food” kuhinje, kao i jedinstvenih regionalnih specijaliteta poput North Shore roast beefa.
Iako je Boston i dalje snažno orijentiran na morsku hranu, grad je poznat i po raznovrsnim kuhinjama poput kineske i vijetnamske. Sve izraženiji fokus na sofisticirano i inovativno ugostiteljstvo dodatno potvrđuje njegov status važnog gastronomskog odredišta.
| Foto: 123RF
12. Florida, SAD.
Prošla su vremena kada se gastronomski ugled Floride svodio samo na Miami. Danas se kulinarski identitet savezne države proširio na gradove poput Orlanda, Tampe te, u novije vrijeme, Fort Lauderdalea, The Palm Beaches i St. Pete-Clearwatera.
Morski plodovi i restorani pod vodstvom vrhunskih chefova potvrđuju Floridu kao gurmansku destinaciju. No njezina kulinarska dubina dodatno je obogaćena kubanskim utjecajima, „Floribbean” fuzijom karipskih začina i tropskih sastojaka te tradicionalnim južnjačkim jelima.
| Foto: 123RF
11. Američki Jug.
A južnjačka kuhinja u SAD-u upravo je, i više od toga, „comfort food”… i to na najbolji način! Diljem Alabame, Atlante, Louisiane, Mississippija, Sjeverne i Južne Karoline te Tennesseeja, nova kulinarska jasnoća mijenja jelovnike.
U Alabami i Mississippiju chefovi pažljivo reinterpretiraju regionalne klasike; Atlanta se ističe inovacijama; Louisiana učvršćuje svoju Cajun i Creole tradiciju. Karoline su redefinirale svoje riblje specijalitete i tradiciju pripreme cijele svinje, dok Tennessee razvija svoj prepoznatljivi „smoke” stil.
| Foto: 123RF
10. Route 66.
Route 66, „Majka cesta”, 2026. slavi 100 godina postojanja. Tim povodom, još je veći razlog za vožnju ovom rutom. Kroz osam saveznih država brojni restorani pripremaju se za priljev posjetitelja.
No, najkvalitetnija gastronomska ponuda nalazi se na početku i kraju rute, u Chicagu i Los Angelesu, gdje ekskluzivni restorani u oba grada nude vrhunsku kuhinju zahtjevnim g
| Foto: 123RF
9. Filipini.
Filipinska kuhinja visoko je cijenjena zbog raznolike fuzije autohtonih sastojaka te malajskih, španjolskih, kineskih i američkih utjecaja. Restorani u Manili i Cebuu mjesta su gdje se najbolje mogu doživjeti ovi odvažni okusi – slatki, kiseli, slani i pikantni.
U Manili i Cebuu također se može pronaći velik broj mladih chefova koji vode kuhinje s neovisnim pristupom te redefiniraju filipinsku gastronomsku kulturu. Oni koriste tradicionalne i međunarodne tehnike za pripremu jela od regionalnog voća, začina i metoda kuhanja poput mariniranja i roštiljanja, uz balansiranje slatkih, slanih i kiselih okusa.
| Foto: 123RF
8. Jiangsu, Kina.
Pokrajina Jiangsu jedno je od najfinijih gastronomskih odredišta u Kini. Kulinarsku scenu dominira Huaiyang kuhinja i kultura vrtova poznata po delikatnim, svježim i blagim okusima.
Naglašavajući prirodne okuse, preciznu pripremu i umjetnički pristup, chefovi u gradovima Suzhou i Nanjing cijenjeni su zbog elegantne regionalne tradicije kuhanja, uključujući korištenje slatkovodne ribe, suptilno začinjavanje i klasične tehnike pripreme.
| Foto: 123RF
7. Kapadokija, Turska.
Poznata po nestvarnom krajoliku visokih kamenih formacija zvanih „vilinski dimnjaci”, Kapadokija je popularno turističko odredište. Njezine prirodne ljepote prate i sve razvijenija kulinarska scena, gdje 70% gastronomije čine lokalna jela.
Ovdje se tradicionalna hrana poslužuje u glinenim posudama – sporo kuhana variva, juhe i pečena mesa te druga izdašna turska jela. Kulinarska scena u usponu toliko je snažna da se mnoga jela sada pojavljuju i na pop-up degustacijskim jelovnicima.
| Foto: 123RF
6. Saudijska Arabija.
Saudijska Arabija je kulinarska destinacija na koju treba obratiti pozornost. Iako je prehrambena scena u kraljevstvu uglavnom lokalna, chefovi u gradovima poput Rijada i Jeddaha uspješno reinterpretiraju tradicionalna jela, roštiljana mesa i morske plodove Crvenog mora uz odvažnu kreativnost.
Istodobno, međunarodni utjecaji sve su snažniji, pa se japanska, kineska, libanonska i francuska kuhinja sve češće nalaze na jelovnicima restorana i hotela u saudijskim gradovima i obalnim odmaralištima.
| Foto: 123RF
5. Amalfijska obala, Italija.
Slikovita Amalfijska obala poznata je po svojoj mirnoj ljepoti i romantičnoj atmosferi. Ovo područje također je prepoznato po kreativnoj gastronomskoj sceni. Zamislite grilane jastoge, tjesteninu s limunom i svježe ulovljenu ribu posluženu na otvorenom.
Hrana je jednostavna, ali ukorijenjena u tradiciji i dodatno naglašena spektakularnim obalnim krajolikom. Kuhinje rade sezonski, a chefovi koriste svježe lokalne proizvode i zanatske sastojke kako bi stvorili autentičan okus mediteranskog načina života.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Wrocław, Poljska.
Wrocław, povijesna prijestolnica poljske regije Šleske, živahan je grad u kojem chefovi s maštom i stilom reinterpretiraju šlesku kulinarsku tradiciju. Slikoviti stari trg obrubljen je brojnim restoranima u kojima se može kušati ovaj novi pristup hrani.
Posjetitelji i dalje mogu uživati u klasičnim šleskim jelima poput pierogija i goveđih rolada. No nova generacija chefova osmišljava jelovnike uz moderne kulinarske tehnike, čime ova srednjoeuropska gastronomska destinacija izlazi iz sjene.
| Foto: 123RF
3. Dolomiti, Italija.
Sve su oči uprte u Cortinu d’Ampezzo koja se priprema za domaćinstvo Zimskih olimpijskih igara 2026. Uoči Igara, regija Dolomita u sjevernim talijanskim Alpama, trećeplasirana na Michelinovoj listi, profitirala je od nove infrastrukture i profinjenih planinskih hotela.
| Foto: 123RF
2. Češka Republika.
Drugo mjesto Michelinove liste zauzima Češka Republika. Iako je Prag već poznata gastronomska destinacija, foodie scenu posebno uzbuđuje ono što se kuha izvan glavnog grada.
U Karlovim Varima i drugim toplicama, primjerice, jednostavni sastojci poput krumpira, slatkovodne ribe i samoniklih gljiva obogaćuju jelovnike.
| Foto: 123RF
1. Venecija, Italija.
Na vrhu liste najboljih destinacija za putovanja u 2026. za ljubitelje hrane nalazi se Venecija. Ovaj romantični europski grad nagrađen je ne toliko zbog postojeće gastronomske scene, koliko zbog onoga što gurmani mogu očekivati u budućnosti.
| Foto: 123RF