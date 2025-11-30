Najbolji europski gradovi koje možete posjetiti bez automobila - i ništa ne propustiti

Prilikom posjeta nekom gradu, pouzdanost javnog prijevoza i jednostavne pješačke rute uvelike utječu na cjelokupno iskustvo. Ugostiteljska tvrtka Accor prikupila je podatke o gradovima diljem kontinenta
Ovi su gradovi dobili najviše ocjene, a uzimao se u obzir javni prijevoz, udaljenost znamenitosti od centra, udobnost grada, pristupačnost za pješake...Pogledajte kamo ako ste bez automobila.
1. ATENA, GRČKA: U prijestolnici Grčke ne morate se brinuti ako ste pješaci jer je proglašena najboljim gradom za odmor bez automobila. Osvojila je najvišu ocjenu s 99,75 od ukupno 100 bodova za lako istraživanje bez automobila. Atena je impresionirala svojom pješačkom zonom koja kruži oko Akropole, a četvrti poput Plake, Monastirakija i Psyrrija lako su dostupne jedna od druge pješice. U međuvremenu, do obale se lako stiže tramvajem, a do zračne luke može se doći metroom. Može se pohvaliti s četiri glavna željeznička čvorišta, a grad je dobio impresivnu ocjenu za pristupačnost i udobnost.
2. MUNCHEN, NJEMAČKA: Na tijesnom drugom mjestu, sa ocjenom, 99,70. Oni koji dolaze avionom mogu lako doći do povijesnog centra grada vlakom iz zračne luke, gdje dalje mogu uživati u istraživanju pješice. Postoji mnoštvo tramvaja za turiste koji žele istražiti znamenitosti, a ulazi u podzemne željeznice također se nalaze na korisnim lokacijama.
3. LISABON, PORTUGAL: S ocjenom 91,28 može se pohvaliti s nevjerojatnih 100 posto za raznolikost prijevoza. Nudi niz mogućnosti - od metroa do trajekata koji prevoze posjetitelje uz Tagus.
4. SOFIJA, BUGARSKA: Zaradila je 88,16 bodova. 24-satna prometna karta košta oko 2 eura, a grad je ocijenjen s visokih 90 posto za pristupačnost i udobnost. Grad ima 2000 godina povijesti, a posjetitelji mogu pješice uživati u raznim znamenitostima, uključujući park Borisova gradina, katedralu sv. Aleksandra Nevskog i ulične tržnice.
5. HAMBURG, NJEMAČKA: S ocjenom 87,12 od 100 zbog svojih opsežnih pješačkih zona i niza mogućnosti prijevoza našao se na petom mjestu. 60 posto znamenitost može se obići pješke (na 10 do 15 minuta od centra), ali je 24-satna prometna karta znatno skuplja, čak 11,9 eura.
6. BEČ, AUSTRIJA: S istim brojem bodova, dijeli mjesto s Hamburgom. Pješačka zona mu je nešto manja, ali je zato dnevna karta jeftinija (8,2 eura) i ima nešto veću ocjenu za pristupačnost i udobnost - 97 posto.
7. PORTO, PORTUGAL: I Porto ima ocjenu kao prethodna dva grada, a mana mu je samo 42,8 posto u kategoriji raznolikosti prijevoza. No, možete se provozati rijekom Duoro.
8. MADRID, ŠANJOLSKA: I četvrti grad s identičnom ocjenom. Njegova je pješačka zona značajno veća od prethodnika i prostire se na 3,5 četvorna kilometra. Ostali gradovi s kojima dijeli ocjenu imaju od 1 do 2 četvorna kilometra. Bolji je od njih i u kategoriji raznovrsnosti prijevoza.
9. ZURICH, ŠVICARSKA: Sa ocjenom 81,8 predzadnji je na ovom popisu. Širok izbor pješačkih staza vodi iz industrijske četvrti u ruralnu okolicu, te uz rijeke i jezera. Raznolikost prijevoza je na 100 posto, ali je zato dnevna karta daleko najskiplja - čak 17 eura.
10. LYON, FRANCUSKA: Zaradio je 79,38 bodova, no ima najraznovrsniji gradski prijevoz sa čak pet glavnih željezničkih čvorišta, što je najviš od svih navedenih gradova. Ima i sustav iznajmljivanja bicikala. Jedan je od najvećih renesansnih starih gradova u Europi i UNESCO-ova svjetska baština, a većina toga se može obići pješice.
