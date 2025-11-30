Najbolji europski gradovi koje možete posjetiti bez automobila - i ništa ne propustiti

1. ATENA, GRČKA: U prijestolnici Grčke ne morate se brinuti ako ste pješaci jer je proglašena najboljim gradom za odmor bez automobila. Osvojila je najvišu ocjenu s 99,75 od ukupno 100 bodova za lako istraživanje bez automobila. Atena je impresionirala svojom pješačkom zonom koja kruži oko Akropole, a četvrti poput Plake, Monastirakija i Psyrrija lako su dostupne jedna od druge pješice. U međuvremenu, do obale se lako stiže tramvajem, a do zračne luke može se doći metroom. Može se pohvaliti s četiri glavna željeznička čvorišta, a grad je dobio impresivnu ocjenu za pristupačnost i udobnost. | Foto: SEREDA Tomas