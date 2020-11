Najbolji prijatelj po horoskopu: Ovan i Djevica, Jarac i Strijelac

Ono što vaš horoskopski znak može otkriti nisu samo svakodnevne banalnosti, već i neke dublje astrološke povezanosti. Otkrijte tko vam je predodređen za najboljeg prijatelja i s kime se možete najbolje razumjeti

<h2>Ovan</h2><p>Ako ste pripadnik ovog znaka, zasigurno vam nije nepoznat osjećaj da su svi drugi oko vas čudni, a vi normalni. Ovnovi su pravo vrelo kreativnosti i originalnosti, spontanosti i iskazivanja emocija. Također, poznati su po svojim pokretačima i ambiciji, što se često zna pretvoriti i u nestrpljivost, a samim time i pretjerane reakcije. Najboljeg prijatelja Ovan će lako pronaći u <strong>Vagi</strong>, koja će ih lako držati prizemljenima i pomagati da ostanu racionalni.</p><h2>Bik</h2><p>Ljudi rođeni u znaku Bika ozloglašeni su zbog svoje tvrdoglavosti. Iako njihovi jasno definirani stavovi te želja da ne odstupaju ni milimetar od svojih princima često znači i sukobe s određenim ljudima, ona ih čini i jednim od najupornijih i najvrjednijih ljudi. Dobronamjerni i logični, Bikovi su oličenje snage volje. Kao najbolji prijatelj Biku ističe se <strong>Riba</strong>, pripadnik jednog od najmirnijeg i diplomatskog znaka Zodijaka. Ribe su poznate po svojoj odanosti i nesebičnosti, a u to će prijateljstvo unijeti duh spontanosti i sanjarenja. </p><h2>Blizanci</h2><p>Pripadnici ovog znaka su kreativni i suosjećajni ljudi koji na sve brzo i nepromišljeno reagiraju. Iako mogu biti poprilično ćudljivi, u svojoj su biti prilagodljive duše s kojima se sjajno zabavljati. Kao najbolji prijatelj u Zodijaku na njih djeluje <strong>Vodenjak</strong>, jer su oba ta znaka spontani, neopterećeni i mogu uživati u malim stvarima. Ako Blizanac zapadne u neko od svojih "loših epizoda", Vodenjak je tu da ga izvuče svojim humorom, ali i povuče se ako im treba prostora.</p><h2>Rak</h2><p>Pripadnici ovog znaka su ljudi koji najviše vole kućna druženja, a radije će imati jednog pravog prijatelja nego 10-ak njih polovičnih. Oni ne žude za pažnjom i velikim događajima, oni uživaju u sitnicama, osjećaju odanosti i posvećenosti. Vrijeme koje je posvećeno samo njima iznimno im je važno, a ako su dugo bez njega postaju mrzovoljni. Kao najbolji prijatelj u Zodijaku nameće im se <strong>Strijelac</strong>, budući da su Rakovi introvertiran Strijelac im predstavlja ugodnu suprotnost. Također, u zajedničkom će društvu uživati u filozofiranju i analizama sebe i drugih.</p><h2>Lav</h2><p>Pripadnici ovog znaka su jedni od najdominantnijih ljudi u Zodijaku, a poput životinje koja ih simbolizira, imaju urođeni nagon da budu glavni u društvu te najčešće imaju puno ljudi oko sebe koji im žele biti prijatelji. Imaju snažnu volju i karizmatičnu ličnost, a kao najbolji prijatelj u Zodijaku im se nameće netko rođen u znaku <strong>Jarca</strong>. Dok su Lavovi više egoistično orijentirani, Jarac se pokazuje kao nesebičan prijatelj koji pomaže izbalansirati Lavovu divlju prirodu.</p><h2>Djevica</h2><p>Pripadnike ovog znaka krasi šar, karizma i sposobnost da zadive druge u komunikaciji. Iako djeluju pritajeno, oni učinkovito snimaju i procjenjuju ljude, a osobito pažnju posvećuju onima koje smatraju slabijima od sebe. No, kao najbolji prijatelj im se nameće netko puno glasniji od njih samih - <strong>Ovan </strong>u čijem društvu uživaju, a čiji ih entuzijazam potiče da sami budu produktivniji te glasnije traže nešto što žele.</p><h2>Vaga</h2><p>Pripadnici ovog znaka uvijek teže nekoj ravnoteži, a cijene inteligenciju, ljepotu i šarm. Društveni život im je jedna od temeljnih potreba i važan dio njihovog života, no ponekad ne filtriraju dobro ljude oko sebe. Kao najbolji prijatelj iz Zodijaka nameće im se <strong>Lav,</strong> koji im je zapravo dosta sličan i s kime se međusobno nadopunjavaju.</p><h2>Škorpion</h2><p>Jedan od najmisterioznijih znakova Zodijaka, hrabar u načinu pristupa ljudima pa i životu, Škorpion je netko tko ne pruža olako ljudima uvid u svoje najdublje misli, a onaj tko postaje njihov prijatelj mora im se dokazati na puno razina. Osim toga, svaku uvredu i razočaranje imat će potrebu vratiti. Kao najbolji prijatelj nameće im se<strong> Vodenjak</strong>, koji je jednako hrabar kao i oni sami, a Vodenjak ih potiče da budu manje rezervirani, a više opušteni.</p><h2>Strijelac</h2><p>Pripadnici ovog znaka poznati su po svom entuzijastičnom ponašanju, nevjerojatnoj volji i humori. Obično su uvijek usmjereni na neki cilj te ne vole svoje vrijeme gubiti na ono što smatraju glupostima. Budući da djeluju snažno i kreativno, vole biti okruženi istim takvim ljudima. Kao najbolji prijatelj iz Zodijaka nameće im se <strong>Jarac</strong>, upravo jer dijeli njihov mentalitet "ne zanimaju me s*anja", u čemu će se savršeno razumjeti te međusobno podupirati u životnim planovima.</p><h2>Jarac</h2><p>Pripadnici ovog znaka poznati su po svojoj naglašenoj intelektualnoj strani, sistematičnosti, organiziranosti i praktičnosti. Iako ne vole biti na meti kritika te obično imaju obrambeni mehanizam u odnosima, kao prijatelji su vrlo nesebični i odani. Kao najbolji prijatelj iz Zodijaka nameće im se <strong>Strijelac</strong>, s kojim se lako opuštaju, ali i jednako tako ozbiljno filozofiraju uz čašicu vina te iz tog odnosa oboje imaju koristi.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Pripadnici ovog znaka, iako djeluju vrlo pristupačno i uvijek nasmijano, zapravo su vrlo rezervirani sa svojim osjećajima. Ne zahtijevaju puno pažnje od ljudi, a ponekad djeluje kao da im oni osobno nisu pretjerano bitni - uvijek će imati prijatelje, no jednako tako ih mijenjanju. Ipak, oni čeznu za konstantom u svom životu, a upravo u tome im pomaže njihov najbolji prijatelj iz Zodijaka - <strong>Bik</strong>. On ih prizemljava, podsjeća na osjećaj odgovornosti, a svojom tvrdoglavošću potiču ih da i sami budu uporniji. </p><h2>Ribe</h2><p>Pripadnici ovog znaka općenito djeluju smireno, sabrano pa i bezbrižno, što ponekad može predstavljati i problem ako se te vrline pretvore u mane. Iz Zodijaka im se kao najbolji prijatelj izdvaja Škorpion, jer oni djeluju pozitivno na njihova sanjarenja i analize ljudi. Lako pronalaze zajednički jezik i hobije, a uvijek će si međusobno pomagati u nevolji.</p>