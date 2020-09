Najbolji shopping: Kad nađeš nešto skupo za vrlo malo novca

Kupovina rabljene ili odjeće koja je poklonjena dućanima ponekad se isplati, jer među napuštenom odjećom mogu se naći stvari koje djeluju skupo, a cijena im je izuzetno pristupačna

<p>Sve je više rabljene robe, stoga su dućani nerijetko prava riznica kreacija koje izgledaju fantastično i skupo, a zapravo im je cijena vrlo niska. Mnoge žene i djevojke na takvim mjestima nađu i haljine koje nose na važna događanja, osim, naravno, divnih svakodnevnih vintage komada.</p><p>Dvije kreacije, inspirirane pedesetima, imale su cijenu nešto manju od 80 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan nakit inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Zna se po dućanima second hand dućanima naći i dizajnerske robe - primjer su Max Mara kaput, Louboutin štikle i YSL torbica, sve za oko 300 kuna.</p><p>Prije nešto više od pola stoljeća, ova je kreacija bila skupa haljina od brokata, no sada je njezina cijena u second handu bila tek oko 100 kuna. Potpisuje je dizajnerica iz šezdesetih, Wilson Folmar.</p><p>U dućanu s ostavljenom i poklonjenom odjećom, našla se i kreacija za medeni mjesec, iz šezdesetih, po cijeni od oko 80 kuna.</p><p>Kreacija poznate modne dizajnerice Monique Lhuillier inače košta oko 12.000 kuna, no u second handu bila je po cijeni od oko 76 kuna.</p><p>Bijela haljina, inspirirana vjenčanicama, koštala je u second hand dućanu oko 100 kuna.</p><p>Vjenčanica modnog brenda Sottero & Midgley u second hand shopu koštala je oko 160 kuna.</p><p>Odijelo iz osamdesetih koštalo je samo 80-tak kuna. Retro stilovi se vraćaju, pa stari komadi opet djeluju moderno.</p><p>Kreacija koja je prvo bila oko 500 kuna, na kraju je imala cijenu od samo 25 kuna.</p>