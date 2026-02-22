Najboljih 10 kuhinjskih pomoćnika koji će vam olakšati pripremu nedjeljnog ručka

Kuhanje može biti kreativan način izražavanja naklonosti i način da preuzmete kontrolu nad svojim zdravljem. Ali također može biti stresno i oduzimati puno vremena, posebno tijekom tjedna navečer kada ste već iscrpljeni od dugog radnog dana.
Možda već imate neke od očitijih i uhodanijih aparata za uštedu vremena u svojoj kuhinji, ali uvijek možete uštedjeti nekoliko minuta više i olakšati si posao. Ovi kuhinjski uređaji pomoći će vam u pripremi obroka, koliko god bili komplicirani.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Cjedila s kopčom: Ako vam se ikada dogodilo da ste istresli lonac tjestenine u sudoper, znajte da postoje cjedila s kopčom. Samo ga zakačite na lonac i bezbrižno ćete procijediti tjesteninu i lako izbjeći opekline vrelom vodom. Ova cjedila su fleksibilna i pristaju gotovo svakom loncu ili tavi.
2. Automatska miješalica: Kuhanje je često niz dosadnih, ponavljajućih zadataka, a ponekad se moraju obavljati istovremeno - pa zašto barem ne biste svo to miješanje prepustili nekome drugome? Ovaj uređaj na baterije radi upravo ono što kaže: Stavite ga u lonac ili tavu, pritisnete gumb i on miješa sve što treba dok vi radite nešto drugo.
3. Automatsko kuhalo: Ako vam je ova miješalica kul, kuhalo koje samo miješa je još bolje. Nešto je veća investicija, ali ako ste svake večeri u žurbi, mogao bi vam olakšati život. Stirmax Plus ubrzat će pripremu obroka za 60 posto jer njegova automatska lopatica od 360° miješa i usitnjava tako da vi ne morate. Možete odabrati jednu od devet programiranih postavki: stirmax, braisemax, sporo kuhanje, varivo/juha, održavanje topline, kuhanje na par, rižoto, prženje i riža.
4. Kocke za porcioniranje hrane: Često napravimo grešku kod zamrzavanja umaka, temeljaca ili juhe pa zamrznemo veću količinu u komdadu. Problem nastaje kada nam ne treba toliko za sljedeći obrok pa ili odmrznemo sve i bacimo dio ili se borimo s rezanjem smrznutog komada. Souper kocke su silikonske i s poklopcem. Nešto poput posuda za led, ali za hranu i olakšavaju zamrzavanje preciznih količina.
5. Zaštite za rešetke pećnice: Svatko tko redovito kuha ima manje rane i ožiljke koji to pokazuju - uključujući i opekline od žurnog hvatanja stvari iz vruće pećnice. Zaštite za rešetke pećnice omogućuju vam da smanjite mogućnost dodirivanja vrelog metala rukom.
6. Automatski otvarač konzervi: Ovaj mali gadget na baterije otvorit će sam konzervu pritiskom na gumb. Ako vam je otvaranje konzervi gnjavaža i uvijek napravite nered, ovo je pravi izbor za vas. Samo ga stavite na konzervu, pritisnite gumb i pustite ga da radi svoje dok vi radite bilo što korisnije sa svojim vremenom.
7. Podloga za zagrijavanje: Ako vaši planovi za večeru uključuju više od jednog jela, znate stres zbog čekanja kada je nešto gotovo puno prije ostatka obroka. Posluživanje hladnih priloga ili umaka nije zabavno, pa je podloga za zagrijavanje poput ove odlično rješenje. Samo stavite jela na nju čim budu gotova i nastavite raditi na ostatku obroka, a sve će i dalje biti vruće dok budete spremni sjesti.
8. Podijeljena tava: Svi smo to prošli: Trebate pržiti nekoliko različitih stvari, ali imate samo jednu tavu. Vaš je izbor kuhati i ostavljati sa strane svaki dio obroka ili nabaviti podijeljenu tavu s neprianjajućim dnom koja olakšava istovremeno kuhanje nekoliko stvari, ubrzavajući proces pripreme večere i osiguravajući da sve bude vruće i spremno na stolu.
9. Digitalne mjerne žlice: Vrijeme provedeno u vaganju i mjerenju svih sastojaka za vaš obrok se zbraja, pa digitalna mjerna žlica može učiniti proces bržim i učinkovitijim, jer nećete morati ništa stavljati na vagu, podešavati, a zatim koristiti zaseban pribor za premještanje u lonce i tave. Samo mjerite dok vadite i nastavite se kretati.
10. Pomoćnik za odlaganje ulja: "Fry Away" čini bacanje ulja i masnoća nakon kuhanja vrlo jednostavnim: Dodajte malo u vruće ulje ili mast, pustite da se ohladi, a zatim ogulite i bacite u smeće. Osim što olakšava postupak ribanja masne tave, izbjeći ćete začepljenje odvoda dugotrajnim bacanjem ulja u sudoper.