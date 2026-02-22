Najboljih 10 kuhinjskih pomoćnika koji će vam olakšati pripremu nedjeljnog ručka

3. Automatsko kuhalo: Ako vam je ova miješalica kul, kuhalo koje samo miješa je još bolje. Nešto je veća investicija, ali ako ste svake večeri u žurbi, mogao bi vam olakšati život. Stirmax Plus ubrzat će pripremu obroka za 60 posto jer njegova automatska lopatica od 360° miješa i usitnjava tako da vi ne morate. Možete odabrati jednu od devet programiranih postavki: stirmax, braisemax, sporo kuhanje, varivo/juha, održavanje topline, kuhanje na par, rižoto, prženje i riža.