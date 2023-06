Najčešća mjesta za vođenje ljubavi, a da nije vlastiti krevet

Ako još niste načisto s tim: Seksati se ne moramo samo u spavaćoj sobi, iza navučenih zavjesa! Štoviše, većina ljudi radije će se malo potruditi, pa čak i zaprljati, da bi izbjeglo ponavljanje jednih te istih pokreta između plahti, donosi Daily Star.

Tako je istraživanje koje je proveo portal Passport Photo Online na tisuću ispitanika, pokazalo da čak 80 posto ispitanika vjeruje da je seks bolji ako se dogodi izvan kuće, a zadovoljstvo igricama izvan vlastita četiri zida kod 85 posto ljudi najveće je za vrijeme godišnjeg odmora.

Foto: Dreamstime

Čak 72 posto parova kaže da je vjerojatnije da će se upustiti u eksperimentiranje i ostvariti svoje maštarije tijekom nekog putovanja.

Polovica ispitanika kaže da na odmor ne odlazi bez lubrikanata, da uživaju u različitim seksi igricama (49 posto), dok je seksi donje rublje 'must have' za 46 posto ispitanika. Samo je 37 posto onih koji u svoj kofer za odmor pakiraju i seksi igračke, što pomalo iznenađuje.

Glavno mjesto za romantični susret na odmoru i nije baš romantično: To je hotelska soba (75 posto ispitanih), a slijede tuševi ili kade (65 posto ispitanih). No, 60 posto ispitanika voli to u šatoru, a 39 posto njih u – automobilu.

Foto: Dreamstime

Zanimljivo je da čak njih mašta o tome da se seksaju na plaži, 49 posto njih želi to 'u prirodi', a 45 posto spremno je i na rizik, jer bi se rado seksali u kanuu, na oceanu. Također 12 posto mašta o intimnosti u muzejima.

Devet od 10 ispitanika ocijenilo je da se na krstarenju seks njihova glavna zanimacija, a pokazalo se da je čak 40 posto Britanki mlađih od 30 godina imalo seks za jednu noć na odmoru.



