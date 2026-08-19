Najčešće osobine ljudi koji na kraju ostanu bez svih prijatelja

JAVLJATE SE SAMO KADA VAM NEŠTO TREBA Prijateljstvo ne bi trebalo izgledati poput poslovne transakcije u kojoj se javljate samo kada trebate uslugu, prijevoz ili emocionalnu podršku. Ljudi žele osjećati da ih cijenite zbog njih samih, a ne samo zbog onoga što vam mogu pružiti. Javite se i kada vam ništa ne treba, pitajte kako su ili jednostavno podijelite neku zanimljivost iz dana. | Foto: 123RF