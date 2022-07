Najdraži model cipela otkriva puno toga o ženskoj osobnosti

Balerinke

Žene koje najradije na nogama nose jednostavne balerinke su ljubazne i prizemljene. Vole ponekad maštati, ali ipak ostaju čvrsto stajati na zemlji. Njima je udobnost važnija od toga da budu u trendu.

Balerinke otkrivaju i njihovu pomalo djevojačku osobnost, nenametljivu i bazičnu. One su skromne, fokusirane i radije će izgledati inteligentno nego seksepilno.

Štikle

Žene koje vole svaki dan nositi štikle, čak i kada to profesionalno okruženje ne zahtijeva, su sklone šarmirati i privlačiti pažnju na sebe.

Elegantne su, vole moderne stvari, samopouzdane su i spremne na rizike u životu. One su staložene, glamurozne, otvorene za razgovor i ugodno su društvo.

Gladijatorice

Ovakav model biraju žene koje vole biti ženstvene i koketirati. U isto su vrijeme nježne i pomalo drske.

Gladijatorice najbolje izgledaju na ženama koje ih samopouzdano nose i imaju lijepa stopala.

Ravne sandale

Tu se radi o ugodnim ženama koje žele biti aktivne cijeli dan, a udobnost im je važnija od izgleda.

Ravne sandale otkrivaju nekoga tko želi biti nenametljiv, realističan i ležeran u pristupu drugim ljudima.

Japanke

Japanke najradije nose žene koje imaju veselu osobnost i vole da im je uvijek ugodno.

One su u stanju nositi japanke i na plažu, po kući, ali i na, recimo, nečije vjenčanje, no u tom će slučaju izabrati luksuzniji model. Ipak, nekima se to može činiti neprimjereno, kao da su u društvu neozbiljne osobe, iako nije tako.

Platforme

Ovaj model daje ženi dodatnu visinu bez one neudobnosti koje klasične štikle nose sa sobom. Platforme najradije nose stabilne, pomalo razigrane žene koje privlači sve što je retro.

One više cijene udobnost od otmjenog izgleda. Također, nisu sklone ponašati se na određeni način samo zato što to netko očekuje od njih.

Espadrile

Espadrile biraju savjesne žene koje su svjesne stila, ali na jedan ležerniji, nenametljivi način.

One ovim odabirom žele pokazati da imaju egzotičan stil koji je pomalo i glamurozan, ali na jedan opušteni način.

'No name' tenisice

Tenisice koje nisu nikakva poznata robna marka biraju žene koje ne razmišljaju pretjerano o osobnom stilu i modi, važnija im je udobnost hodanja, kako u privatnom životu tako i na poslu.

One su uvjerene da robne marke ne definiraju čovjeka. Na poslu su vrlo organizirane, orijentirane na ciljeve i marljive.

'Limited Edition' tenisice

Tenisice iz ograničenih serija ili one kojima je cijena astronomska otkrivaju žene kojima je važno istaknuti se u masi.

One su svestrane,otvorene i spremne eksperimentirati. Osim toga, vrlo su energične i ozbiljne kada je ostvarenje snova u pitanju, prenosi timesofindia.

