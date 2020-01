Najgore astro-kombinacije: To su parovi iz prave noćne more Suprotnosti se ponekad mogu privlačiti, ali mala je šansa da to vrijedi i za Ovna i Raka. Dok Ovnovi vole 'ići divljom stranom ulice', Rak se osjeća nelagodno i dok samo gleda 'divlju' prirodu na TV-u