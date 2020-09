- U tome je gre\u0161ka puno manjih Influencera koji misle da moraju sura\u0111ivati s brendovima i promovirati produkte za koje\u00a0ih istinski nije briga. Tvoj brend treba biti vrjedniji od ne\u010dijeg drugog brenda, ne treba\u0161 biti ne\u010dija igra\u010dka osim ako ne rezonira s onim \u0161to predstavlja\u0161 i vrijednostima koje podr\u017eava\u0161 \u2013 ka\u017ee Marie, koja je upravo lansirala odr\u017eivu ekolo\u0161ku i eti\u010dki odgovornu kolekciju odje\u0107e u\u00a0Rove Byron Bayu.

Najljepši putujući par savjetuje kako putovati u vrijeme korone

Kako putovati u vrijeme pandemije, a da ne ugrožavamo živote drugih? Umjesto da se oslanjaju na tuđa iskustva, najslavniji putujući par Marie i Jake Snow su se po odgovor uputili sami

<p>Tijekom lock downa Marie i Jake Snow sedam su mjeseci proveli na Baliju, što je ujedno i najduži period koji su proveli na jednom mjestu unazad četiri godine. Prije mjesec dana su se uputili u Grčku koju su proputovali od Atene do Santorinija. Nastavili su putovanje po Italiji, Nizozemskoj i trenutno se nalaze u Njemačkoj. Iskusili su što to znači biti odgovoran turist te kako se pridržavati regulativa koje propisuje svaka zemlja pojedinačno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Savjeti za putovanja u doba korone Marie i Jakea Snowa:</h2><p><strong>1. Testirajte se (PCR /bris)</strong></p><p>Testiranje će vam dati mir i spoznaju da možete putovati bez rizika i straha da ćete zaraziti druge, posebno rizičnu skupinu. Također ćete imati odgovarajuću dokumentaciju koju ćete pokazati zrakoplovnim kompanijama i graničnim kontrolama.</p><p><strong>2. Držite fizičku distancu</strong></p><p>Na aerodromima, u kafićima i restoranima potrebno je držati 2 metra udaljenosti od ljudi oko sebe. Usprkos vašoj odgovornosti imajte na umu da se većina zrakoplovnih kompanija i autobusa ne drži tih pravila te da i dalje smještaju putnike jednog tik uz drugog.</p><p><strong>3. Prakticirajte visoke higijenske navike</strong></p><p>Neka pranje vaših ruku sapunom traje najmanje 20 sekundi. Dobro je imati pri ruci malu putnu dozu sredstva za dezinfekciju ruku, u slučaju da nema toaleta na vidiku. Dani kada ste kihali u ruku ili rukav su prošlost. No novi trend ne bi trebalo biti kihanje u maske pa je dobro da imate papirnate maramice pri ruci. Diranje lica, posebno nosa, očiju i usta je potrebno izbjegavati.</p><p><strong>4. Istražite aktualne regulative zemlje u koju putujete</strong></p><p>Svaka zemlja ima svoja pravila, a ona su ovisno o razvoju pandemije sklona promjenama na dnevnoj bazi. To znači da trebate redovito pratiti izvore putem kojih zemlja u koju idete izvještava o tome. Oslonite se na službene stranice Vlade i Ministarstva zdravstva.</p><p><strong>5. Pokaži poštovanje prema drugima</strong></p><p>Začini sve ljubavlju i suosjećanjem za sve koji se nađu na tvom putu. Nakon što smo napustili ružičasti balon na Baliju gdje se sve činilo prilično normalno, druge zemlje koje smo posjetili su bile u drugačijom stanju. Posljedice korona virusa su fizičke, psihičke i financijske. Važno je biti pozitivan i širiti to na ljude koji su upravo izgubili posao ili svoje voljene.</p><h2>Zarađuju više od 10.000 eura mjesečno</h2><p>Marie i Jake Snow su zbog COVID-19 restrikcija odgodili svoje vjenčanje koje je planirano na Baliju. Nisu im se mogle pridružiti obitelji iz Australije i Njemačke.</p><p>Sreli su se prije četiri godine na putovanju i od tada su nastavili putovati zajedno te su našli način kako da žive životom kojim žele.</p><p>U razgovoru za 24sata su objasnili kako putujući život nije puno skuplji od statičnog. Najam stana morate plaćati u svakom slučaju, ali ste rasterećeni računa za struju, Netflix i kredita za auto te drugih troškova života na jednoj lokaciji.</p><p>U početku nisu namjeravali zarađivati novac preko Instagrama i objave su bile isključivo za prijatelje i obitelj. No nakon dvije godine i gotovo milijun pratitelja rezultati su se počeli isplaćivati sami po sebi. Otkrili su nam kako danas zarađuju više od 10.000 eura mjesečno i tvrde da nikada nisu prihvatili angažman koji je odstupao od njihovih životnih pogleda. Zbog toga su radili sezonski posao u vinariji u Australiji koji im je za ostatak godine omogućio dovoljno novca za putovanja. Ističu kako iz tih razloga njihova socijalna odgovornost nije ovisila o tome hoće li zaraditi nešto putem Instagrama i nisu bili prisiljeni uzimati novce od brendova koji ne rezoniraju s njima.</p><p>- U tome je greška puno manjih Influencera koji misle da moraju surađivati s brendovima i promovirati produkte za koje ih istinski nije briga. Tvoj brend treba biti vrjedniji od nečijeg drugog brenda, ne trebaš biti nečija igračka osim ako ne rezonira s onim što predstavljaš i vrijednostima koje podržavaš – kaže Marie, koja je upravo lansirala održivu ekološku i etički odgovornu kolekciju odjeće u Rove Byron Bayu.</p><p>- Da nam recimo pristupi neki brand s proizvodom koji nije zdrav za djecu i ponudi milijun dolara ne bi stavili svoje lice na to u svrhu promocije – rekao je Jake koji je upravo u jednom restoranu na Baliju kreirao veganski jelovnik što reflektira njegov način prehrane i životnu filozofiju. </p><p>Na svojim putovanjima 2018. godine su posjetili Hrvatsku s finalnim zaključkom da je Hrvatska divna, ali još uvijek podcijenjena kao destinacija.</p>