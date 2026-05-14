Najmoćniji mladi Mjesec ove godine stiže 16. svibnja! Evo što donosi svakom znaku Zodijaka

Ovaj tjedan, od 11. do 17. svibnja 2026., obilježit će iznimno moćan astrološki događaj. U subotu, 16. svibnja, na nebu će se pojaviti mladi Mjesec u znaku Bika, koji će donijeti prijeko potrebnu mirnoću i stabilnost. Ovaj lunarni događaj, koji se opisuje i kao supermjesec zbog blizine Zemlji, pojačat će svoju energiju, pomažući nam da cijenimo ono što imamo i da s optimizmom gledamo na budućnost
Energija mladog Mjeseca u Biku potiče nas da usporimo i posvetimo se stvarima koje su zaista važne. Bik, kao zemljani znak kojim vlada Venera, planet ljubavi i ljepote, podsjeća nas na važnost uživanja u jednostavnim životnim zadovoljstvima. Ovo je prilika da se ponovno povežemo sa svojim tijelom, osjetilima i prirodom. Praktična magija je u zraku, što znači da je idealno vrijeme za postavljanje konkretnih, ostvarivih ciljeva, posebno onih vezanih uz financije, posao i osobnu sigurnost. Lunacija nas potiče na strpljenje i ustrajnost, učeći nas da se prave stvari grade polako i temeljito. Utjecaj Jupitera u Raku dodatno će naglasiti važnost emocionalne sigurnosti i obiteljskih veza, dok će nam tranzit Urana u Blizance dati svježe ideje za postizanje stabilnosti na inovativne načine.
| Foto: PROFIMEDIA
Energija mladog Mjeseca u Biku potiče nas da usporimo i posvetimo se stvarima koje su zaista važne. Bik, kao zemljani znak kojim vlada Venera, planet ljubavi i ljepote, podsjeća nas na važnost uživanja u jednostavnim životnim zadovoljstvima. Ovo je prilika da se ponovno povežemo sa svojim tijelom, osjetilima i prirodom. Praktična magija je u zraku, što znači da je idealno vrijeme za postavljanje konkretnih, ostvarivih ciljeva, posebno onih vezanih uz financije, posao i osobnu sigurnost. Lunacija nas potiče na strpljenje i ustrajnost, učeći nas da se prave stvari grade polako i temeljito. Utjecaj Jupitera u Raku dodatno će naglasiti važnost emocionalne sigurnosti i obiteljskih veza, dok će nam tranzit Urana u Blizance dati svježe ideje za postizanje stabilnosti na inovativne načine. |
Foto: PROFIMEDIA
Energija mladog Mjeseca u Biku potiče nas da usporimo i posvetimo se stvarima koje su zaista važne. Bik, kao zemljani znak kojim vlada Venera, planet ljubavi i ljepote, podsjeća nas na važnost uživanja u jednostavnim životnim zadovoljstvima. Ovo je prilika da se ponovno povežemo sa svojim tijelom, osjetilima i prirodom. Praktična magija je u zraku, što znači da je idealno vrijeme za postavljanje konkretnih, ostvarivih ciljeva, posebno onih vezanih uz financije, posao i osobnu sigurnost. Lunacija nas potiče na strpljenje i ustrajnost, učeći nas da se prave stvari grade polako i temeljito. Utjecaj Jupitera u Raku dodatno će naglasiti važnost emocionalne sigurnosti i obiteljskih veza, dok će nam tranzit Urana u Blizance dati svježe ideje za postizanje stabilnosti na inovativne načine.
| Foto: PROFIMEDIA
OVAN
Za vas je ovaj tjedan u znaku brige o sebi i financijske stabilizacije. Mladi Mjesec osvjetljava vaš sektor novca i osobnih vrijednosti, potičući vas da preispitate svoje navike trošenja. Iako bi vaša impulzivna energija mogla tražiti brza rješenja, zvijezde savjetuju strpljenje. Fokusirajte se na štednju i izbjegavanje nepromišljenih kupnji. Ovo je period u kojem učite kako se nositi s frustracijama zrelije i staloženije. Iskoristite ovu energiju da prepoznate vlastitu vrijednost i stvorite čvrste temelje za buduću financijsku sigurnost.
| Foto: Fotolia
BIK
Mladi Mjesec u vašem znaku označava snažan osobni početak i svojevrsnu kozmičku novu godinu samo za vas. Ovo je vaša prilika da se riješite starih nesigurnosti i definirate tko želite postati. Energija je usmjerena na osobni rast i autentičnost. Ljudi oko vas mogli bi primijetiti promjenu u vašem stavu i izgledu, no prava se transformacija događa iznutra. Iskoristite ovaj moćan poticaj da započnete nešto novo što vam je srcu drago, bilo da se radi o novom projektu, promjeni imidža ili postavljanju dugoročnih osobnih ciljeva.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI
Ova lunacija aktivira vašu dvanaestu kuću duhovnosti i odmora, pozivajući vas na povlačenje i introspekciju. Možda ćete osjetiti snažnu potrebu da se udaljite od buke vanjskog svijeta i posvetite se unutarnjem iscjeljenju. Vrijeme je idealno za meditaciju, vođenje dnevnika ili jednostavno za odmor. Vaša intuicija bit će iznimno naglašena, a snovi bi mogli biti živopisni i puni poruka. Dopustite si da otpustite emocionalni teret i mentalnu zbrku kako biste jasnije čuli svoj unutarnji glas.
| Foto: Fotolia
RAK
Vama mladi Mjesec donosi osjećaj zadovoljstva i potiče vašu želju za uspjehom, posebno kroz društvene veze. Aktivira se vaše polje prijateljstva, zajednice i budućih vizija. Ovo je idealno vrijeme za umrežavanje i povezivanje s ljudima koji dijele vaše ideale. Možda ćete započeti novu suradnju ili se pridružiti grupi koja se bavi humanitarnim radom. U sljedećih šest mjeseci ključna će biti podrška voljenih osoba dok krećete na novo putovanje, stoga se ne ustručavajte zatražiti pomoć kad vam zatreba.
| Foto: Fotolia
LAV
Vaša karijera i javni imidž dolaze u prvi plan. Mladi Mjesec u Biku osvjetljava vašu desetu kuću ambicija, nudeći vam priliku za profesionalni napredak. Mogli biste dobiti primamljivu poslovnu ponudu ili započeti projekt koji će značajno utjecati na vašu reputaciju. Ipak, imajte na umu da se uspjeh neće dogoditi preko noći. Sada je vrijeme za postavljanje temelja za polagan, ali siguran uspon na ljestvici uspjeha. Važno je prepoznati tko su vam stvarni saveznici, a tko radi protiv vas.
| Foto: Fotolia
DJEVICA
Spremite se za širenje horizonata. Ova lunacija potiče vašu želju za putovanjima, učenjem i novim iskustvima. Možda ćete se odlučiti upisati tečaj, isplanirati putovanje ili se posvetiti duhovnoj praksi koja će vam donijeti novu perspektivu. Vrijeme je da izađete iz svoje zone komfora i prihvatite prilike za rast. Trud koji ste ulagali proteklih mjeseci napokon počinje donositi plodove.
| Foto: Fotolia
VAGA
Mladi Mjesec u Biku donosi vam priliku za duboku transformaciju, posebno u području intimnih odnosa i zajedničkih resursa. Moguće su nove prilike koje će od vas tražiti da se više oslonite na sebe i razvijete povjerenje u vlastite odluke. Možda ćete preuzeti veću odgovornost ili lidersku ulogu. Ovo je razdoblje u kojem učite važnost kvalitetnih veza i postavljanja zdravih granica, što će se pokazati korisnim za vaše profesionalne i osobne ciljeve.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION
Odnosi su u fokusu ovog tjedna. Mladi Mjesec aktivira vaš sektor partnerstva, potičući vas da preispitate svoje veze i otpustite sve što vas koči iz prošlosti. Ovo je vrijeme za emocionalno iscjeljenje i postavljanje temelja za zdravije i stabilnije odnose, bilo poslovne ili privatne. Učite kako vjerovati drugima, ali i kako zaštititi svoje granice. Ova lunacija služi kao katalizator za novi početak u vašim najvažnijim vezama.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC
Vaša radna etika i dnevne rutine pod zvjezdanim su reflektorima. Mladi Mjesec donosi promjene u vašoj karijeri ili svakodnevnim obavezama koje će zahtijevati metodičniji i strpljiviji pristup. Ovo nije vrijeme za žurbu i impulzivnost. Energija Bika uči vas vrijednosti usporavanja i posvećivanja pažnje detaljima. Iskoristite ovaj period da reorganizirate svoj raspored, usvojite zdravije navike i učite iz prethodnih pogrešaka.
| Foto: Fotolia
JARAC
Ljubav je u zraku. Ovaj mladi Mjesec mogao bi vam donijeti novu ljubavnu priču ili ponovno rasplamsati strast u postojećoj vezi. Lunacija vas uči što uistinu cijenite u partnerstvu i potiče vas da budete ranjiviji i otvorenije pokazujete svoje osjećaje. Osim romantike, ovo je i izuzetno kreativan period. Vratite se hobijima koje ste zapostavili ili započnite novi umjetnički projekt. Dopustite si više radosti i spontanosti.
| Foto: Fotolia
VODENJAK
Fokus se prebacuje na vaš dom, obitelj i unutarnji osjećaj sigurnosti. Mladi Mjesec u Biku donosi priliku za novi početak unutar vašeg privatnog života. Možda ćete se odlučiti za preuređenje doma, rješavanje obiteljskih nesuglasica ili jednostavno posvetiti više vremena stvaranju okruženja u kojem se osjećate sigurno i opušteno. Poboljšanje obiteljskih odnosa i stvaranje mirne luke ključni su za vaš uspjeh u narednom periodu.
| Foto: Fotolia
RIBE
Vaša komunikacija i način razmišljanja doživljavaju preobrazbu. Mladi Mjesec potiče vas da jasnije izrazite svoje misli i ideje. Možda ćete imati važan razgovor, započeti s pisanjem ili pronaći novi način za kreativno izražavanje. Ovo je vrijeme za povezivanje sa svojom okolinom i sagledavanje stvari iz realnije perspektive. Energija Bika pomaže vam da svoje snove i ideje uzemljite i pretvorite ih u nešto konkretno i opipljivo.
| Foto: Fotolia