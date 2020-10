\u0160to se ti\u010de kupaonica, istra\u017eivanje je pokazalo da je ru\u017ei\u010dasta boja bila najpopularnija, s preko 27.000 hashtagova. Ideja o \u017eenskoj, djevoja\u010dkoj sobi u ru\u017ei\u010dastoj mogla bi vas odbiti, ali porast ru\u017ei\u010dastih kupaonica pokazuje da ta boja itekako veseli odrasle.\u00a0

Ružičasta hit u spavaćoj, dječjoj sobi i kupaonici, plava u hodniku, zelena u kuhinji

Objave na Instagramu pokazuju da je ružičasta boja jedna od hit boja u uređenju interijera, koju mnogi hrabro biraju i u kupaonici, ali i na - stepenicama, iako je boja hodnika plava

<p>Novo istraživanje tvrtke Rated People otkrilo je da je ružičasta boja najčešća među objavama o uređenju spavaćih soba, kupaonica , igraonica, vrtića i stubišta. Istodobno, plava je proglašena najpopularnijom za blagovaonice i hodnike.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Napravite ručak bez nereda</p><p>- Dobro je poznato da se na Instagramu mogu naći neki od najatraktivnijih interijera kuća, pa je fascinantno pogledati najveće trendove boja i otkriti koliko oni utječu ili ne na sheme boja koje ljudi biraju, kaže Adrienne Minster, izvršna direktorica tvrtke Rated People.</p><p>- Bilo je zanimljivo vidjeti da u stvarnosti većina ljudi bira sigurnije, neutralne boje, iako su smjelije popularnije na Instagramu i pružaju puno dizajnerske inspiracije - dodaje. </p><p>Evo najpopularnijih boja za svaku prostoriju u kući: </p><h2>Kupaonica: Ružičasta</h2><p>Što se tiče kupaonica, istraživanje je pokazalo da je ružičasta boja bila najpopularnija, s preko 27.000 hashtagova. Ideja o ženskoj, djevojačkoj sobi u ružičastoj mogla bi vas odbiti, ali porast ružičastih kupaonica pokazuje da ta boja itekako veseli odrasle. </p><h2>Spavaća soba: Ružičasta</h2><p>Planirate obnovu spavaće sobe? Zašto ne biste razmislili o paleti nuježno ružičastih tonova? Ova boja u spavaćoj sobi skupila je čak 39.134 Instagram hashtagova i velike su šanse da bude najtrend 2021. godine. </p><h2>Blagovaonica: Plava</h2><p>Najpopularnija boja blagovaonice je plava, s više od 1200 označenih hashtagova na Instagramu. Jeste li dovoljno hrabri da svoju blagovaonicu obojite u plavo? Nijanse mogu varirati od nježno plave boje koja podsjeća na pačje jaje, pa do morsko plave, obično u kombinaciji s bijelim i drvenim namještajem.</p><h2>Hodnik: Plava</h2><p>S više od 500 hashtagova, čini se da se vlasnici domova ne dvoje oko toga kojom bojom mogu dati karakter i stil hodniku. </p><h2>Kuhinja: Zelena</h2><p>- S više od 50.000 hashtagova, zelena je daleko najpopularnija boja za kuhinje. Zemaljski, prigušeni zeleni tonovi najčešće se pojavljuju i uglavnom se kombiniraju s bijelim i drvenim elementima - objašnjavaju Rated People.</p><h2>Dječja soba: Ružičasta</h2><p>Ružičasta je jedna od najpopularnijih boja dječjeg kutka. S više od 18.000 hashtagova, to je prava boja za mnoge buduće majke.</p><h2>Dnevna soba: Zelena</h2><p>Od tonova dragulja do morskog zelenila, ova hrabra, živahna nijansa vrlo je omiljena kod mnogih vlasnika kuća.</p><h2>Igraonica: Ružičasta</h2><p>Sretnici koji imaju igraonicu za svoju djecu okreću se nježnijim ružičastim nijansama - kako za boje, tako i za namještaj.</p><h2>Stepenice: Ružičasta</h2><p>Plava je možda najpopularnija boja za hodnik, ali ružičasta boja je poželjna kada su u pitanju stepenice. Hrabro, da, ali tako stilski, prenosi portal <a href="https://www.housebeautiful.com/uk/decorate/walls/g34232595/popular-room-colours-instagram/">House Beautifiul.</a></p>