Najprivlačniji znakovi Zodijaka: Tajanstveni Škorpion je prvi...

Bez sumnje se može reći kako je svaka osoba lijepa na svoj način. No ipak, prema horoskopu, neki znakovi su malo privlačniji od drugih, i to zbog svojih osobina

<p>Iako je svako od nas jedinstven i ima nešto 'posebno', horoskop kaže da pojedini znakovi imaju osobine koje ih čine privlačnijima suprotnom spolu od drugih.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Evo koji su najprivlačniji horoskopski znakovi i zbog kojih osobina:</p><h2>1. Škorpion (23. listopada - 21. studenog): Vaša tajanstvenost</h2><p>Na prvom mjestu kao najatraktivniji horoskopski znak smjestio se ni manje više nego Škorpion. Oni su poznati kao intenzivni i tajanstveni ljudi koji će bez sumnje uzdrmati vaš svijet. No ako povrijedite Škorpiona, vjerujte povratka nazad nema, oni će vas ostaviti nasred puta. Njihova tamna i tajanstvena strana privlačna je ostalim horoskopskim znakovima.</p><p>Još neke poželjne osobine Škorpiona su njihova strast, instinkti i samopouzdanje. Oni se ne boje izreći svoje mišljenje i uvijek će se boriti za ono što smatraju ispravnim.</p><h2>2. Vaga (23. rujna - 22. listopada): Vaša osjetljivost</h2><p>Vage su vrlo osjetljive osobe koje traže mir, ravnotežu i sklad. Uvijek osjećaju emocije drugih.</p><p>Vage će biti tu za vas kad vam zatreba pomoć ili podrška, ali bit će tu i kad želite raspravljati o emocionalnim ili drugim problemima.</p><h2>3. Bik (20. travnja - 20. svibnja): Vaš uspjeh</h2><p>Postoji li išta privlačnije od žene ili muškarca koji znaju kako dobro obaviti posao?</p><p>Bikovi su skromni, ali odlučni su u uspjehu, a zbog svoje ustrajnosti i tvrdoglavosti, oni su većinom vodeći svjetski lideri. Oni su i odani, ali i vrlo velikodušni ljudi koji vole biti okruženi lijepim stvarima. No ne brinite, oni vole razmaziti i svoje najmilije.</p><h2>4. Ovan (21. ožujka - 19. travnja): Vaša strast</h2><p>Ovnovi su izuzetno strastveni, impulzivni, odlučni i vrlo neovisni.</p><p>Obično su vrlo šarmantni i atraktivni, a zasigurno su najstrastveniji ljubavnici u astrologiji. Samopouzdani su, tvrdoglavi, trebaju neprestano kretanje i ne boje se juriti ono što žele. Žestoka strast koju nose čini ih potpuno neodoljivima za ostale horoskopske znakove.</p><h2>5. Lav (23. srpnja - 22. kolovoza): Vaš šarm</h2><p>Lavovi su prirodno šarmantni i entuzijastični ljudi, a to su njihove dvije najpoželjnije osobine.</p><p>Te su osobe rođene zvijezde, uvijek su u središtu pozornosti i njihov je entuzijazam zarazan. Nema sumnje da su Lavovi šarmantni i zrače toplinom, ali ovi tragači za pažnjom ponekad mogu biti egoistični i manipulativni.</p><h2>6. Strijelac (22. studenoga - 21. prosinca): Vaša dobrota</h2><p>Ljudi smatraju Strijelčevu dobrotu i spontanost super privlačnom.</p><p>Te su osobe nježne, slobodoumne, zabavne, ljubazne i avanturističke. Oni su vrlo aktivni i energični ljudi koji cijene iskrenost i uvijek mogu smisliti zabavne ideje ili nove avanture kako bi ispunili svoje vrijeme.</p><h2>7. Ribe (19. veljače - 20. ožujka): Vaša fleksibilnost</h2><p>Ribe su vrlo emotivni, fleksibilni ljudi.</p><p>Sjajni su slušatelji, pa kad imate problem, slušat će vas bez osuđivanja ili ometanja i dat će vam najbolji savjet. Iako su ponekad naivni, Ribe su tradicionalni ljubavnici.</p><h2>8. Djevica (23. kolovoza - 22. rujna): Vaša inteligencija</h2><p>Djevice su komunikativne, osjećajne, organizirane i pune podrške, uvijek tu da pruže ruku pomoći ili riješe problem.</p><p>Inteligencija je najatraktivnija osobina Djevice. Nema ništa privlačnije od nekoga tko se ne boji izazova i voli se suočiti izravno s problemom.</p><h2>9. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja): Vaša mudrost</h2><p>Ljudi rođeni pod znakom Blizanaca nevjerojatno su pametni, prilagodljivi i znatiželjni. Blizanci su jedan od najatraktivnijih horoskopskih znakova jer su sjajni pripovjedači i još bolji prijatelji.</p><p>Ako morate otkazati svoje planove, Blizanci će to potpuno razumjeti. I ova nevjerojatna osobina čini ih jednim od najboljih znakova za prijateljstvo. Ljudi vole njihovu osobnost i entuzijazam za učenjem. No morate biti oprezni jer, iako su šarmantni, Blizanci imaju oštar jezik.</p><h2>10. Rak (21. lipnja - 22. srpnja): Vaša spontanost</h2><p>Oni koji su rođeni pod znakom Raka imaju tendenciju biti vrlo sentimentalni, brižni i znaju voljeti, i stvarno je teško ne zaljubiti se u njih.</p><p>Oni su spontani, prilično su nepredvidljivi i iskreno im je stalo do svih ljudi u njihovom životu. Podržavaju ih i uvijek žele pomoći drugima da postignu sve što žele.</p><h2>11. Jarac (22. prosinca - 19. siječnja): Vaša ambicija</h2><p>Jarci su poznati po svojim mirnim osobnostima. Međutim, iako šute, nevjerojatno su usredotočeni, ustrajni i odlučni u uspjehu u svim područjima svog života.</p><p>Oni vjeruju sebi i svojim vrijednostima, a nekad im može biti teško otvoriti se.</p><h2>12. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače): Vaša hirovitost</h2><p>Rođeni pod znakom Vodenjaka imaju tendenciju biti vrlo atraktivni zbog svojih neobičnosti.</p><p>Ti ljudi obično život vide drugačije od drugih, a najatraktivniji su kad su u svom elementu. Vodenjaci su izuzetno ljubazni i puni podrške te će se držati uz vas bez obzira na teške stvari. Njihov prijateljski stav čini ih apsolutno neodoljivima, piše <a href="https://www.yourtango.com/2017306052/horoscope-most-attractive-zodiac-signs-why-theyre-so-compelling" target="_blank">Your Tango.</a></p>