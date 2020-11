Europski gradovi probili su se na vi\u0161e mjesto u odnosu na prethodna istra\u017eivanja, \u0161to treba pripisati pandemiji Covid-19, koja je utjecala i na tro\u0161kove \u017eivota. S druge strane, Singapur je pao\u00a0na toj ljestvici pri puta nakon 17 godina, \u0161to analiti\u010dari pripisuju odlasku ve\u0107eg\u00a0broja stranih radnika.\u00a0

<p>Mnogi sanjaju o tome da se iz manjeg mjesta presele u veliki grad, kako bi imali više prilike za zanimljiv poslovni, kulturni i društveni život, no ako ste izabrali Hong Kong, Pariz ili Zürich, niste se baš usrećili. Naime, prema najnovijem istraživanju <a href="https://www.eiu.com/n/campaigns/worldwide-cost-of-living-2020/#mktoForm_anchor">Economist Intelligence Unit</a> (EIU), to su tri grada s najvišim troškovima života u svijetu, pri čemu su ti troškovi podjednaki u ta tri grada. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Istraživanje o tome kako žive Hrvati</p><p>EIU uspoređuje 133 svjetska grada prema cijenama osnovne košarice 138 proizvoda. Među najskupljima je i Singapur, a slijede Tel Aviv i Osaka, koji dijele peto mjesto, pa se može reći da u tim gradovima vrijede podjednake cijene promatranih proizvoda. Po skupoći ih prati Ženeva, New York, Kopenhagen i Los Angeles. </p><p>Europski gradovi probili su se na više mjesto u odnosu na prethodna istraživanja, što treba pripisati pandemiji Covid-19, koja je utjecala i na troškove života. S druge strane, Singapur je pao na toj ljestvici pri puta nakon 17 godina, što analitičari pripisuju odlasku većeg broja stranih radnika. </p><p>Najveći porast bilježi Teheran, koji se popeo sa 106. na 79. mjesto, zbog američkih sankcija koje su utjecale na opskrbu. Najveći pad cijena pokazuju Reykjavik, Rio de Janeiro i Sao Paulo, što EIU pripisuje 'slaboj valuti i rastućoj razini siromaštva'. </p><p>Među gradovima s nižim troškovima života su sirijski Damask, Taškent (Uzbekistan), Lusaka (Zambija), Caracas (Venezuela) i Almaty (Kazahstan). Na dnu ljestvice je sljedećih deset gradova: Karachi (Pakistan), Buenos Aires (Argentina), Alžir (Alžir) i Bangalore i Chennai, u Indiji.</p><p>Globalno istraživanje pokazalo je da su posebno porasli troškovi elektroničkih uređaja u ukupnim troškovima, dok je značajno pao trošak odjeće, vjerojatno zbog toga što veliki broj ljudi sada radi kod kuće. Osnovni prehrambeni proizvodi uglavnom drže isti udio u ukupnim troškovima, a porasli su proizvodi za osobnu njegu, duhan i alkohol. </p>