Dagerotipija bio je prvi fotografski postupak dostupan javnosti. Proces je bio pristupačan i relativno jednostavan za proizvodnju, lansirajući fotografiju iz eksperimentalne faze u domove običnih ljudi i znatiželjnih amatera.

U to vrijeme fotografski portret također je stekao veliku popularnost, prijeteći da će u potpunosti zamijeniti portretno slikarstvo. Izum je napustio Europu i vrlo brzo pronašao put u Sjevernu Ameriku, gdje je ovakvu vrstu fotografiju predstavio čovjek po imenu Matthew Brady, koji je iz prve ruke svjedočio rođenju te tehnike u Francuskoj.

Do 1844. godine Brady je otvorio prvi fotografski studio u New Yorku, gdje se borio s predrasudama i strahom kako bi ipak postao majstor fotografije u američkoj metropoli. Kasnije on postaje službeni fotograf Andrewa Jacksona, Johna Quincyja Adamsa i Abrahama Lincolna. Poslije je postao i pionir ratnog novinarstva, sa svojim slikama građanskog rata.

Otprilike u to vrijeme napravljen je velik broj portreta, u kojima su uglavnom sudjelovali mlađi ljudi koji su slijedili europski trend i bili su željni otkriti više o ovoj novonastaloj profesiji.

Međutim, za generaciju Njujorčana rođenih u još 18. stoljeću, nedavni izum nije bio nešto čemu će se lako prilagoditi.

S druge strane, neki stariji ljudi, od kojih su većina bili ugledni profesionalci i drugi uglednici, složili su se biti modeli početkom 1840-ih. Većina modela bili su parovi koji su se složili ovjekovječiti svoju prisutnost u svijetu, kao i trajnu vezu koju su imali sa svojim partnerima.

Zahvaljujući ovom pothvatu oni su postali najstarija generacija ljudi koja je ikad fotografirana, jer je većina njih rođena u 1700-ima, a neki od njih čak su bili i veterani Američkog revolucionarnog rata.

Žene uglavnom nose tipična pokrivala za glavu, dok su muškarci odjeveni u svečanu odjeću. Međutim, ono što dijele je nevoljki pogled jer njihova lica jasno odražavaju tajnovitost i osjećaj zbunjenosti.

No samo se pretpostavlja da su ove fotografije djelo Matthewa Bradyja, jer je bio najaktivniji fotograf tog doba koji je boravio u New Yorku, ali brojni su drugi umjetnici mogli sudjelovati u ovom jedinstvenom i povijesno neprocjenjivom fotografiranju, piše The vintage News.