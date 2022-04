Danas je Uskrsni ponedjeljak, kad se u crkvama spominje put Isusa u Emaus s dvojicom učenika. Na ovaj dan još se slavi Dan banana, što su progurali američki studenti, koji taj dan uživaju u svim poslasticama spravljenim od voća, a neki odijevaju i banana-kostim.

Svestrana i ukusna banana može biti osnovni sastojak slastica, smothieja ili kaša, a samostalno je ukusno jelo kao međuobrok nakon treninga. Banana nije skupa, lako se ponese sa sobom i ukusna je.

Usto, nutricionisti ističu kako je bogata kalijem, magnezijem i vitaminom C kao osnovnim nutrijentima koji su vašem organizmu nužno potrebni. Najstarije zabilješke o banani pronađene su na sanskrtu i stare su tisućama godina, dok je trgovina ovim voćem počela krajem 14. stoljeća.

No, s obzirom na to da je danas i Uskrsni ponedjeljak i mnogima je slastica preko glave, ne radite kolač od banane, već odjenite kostim. Uključite u to i mališane i svi će biti presretni.

