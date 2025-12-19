Obavijesti

Najtraženiji automobili u Hrvatskoj: Evo koji se modeli najbrže prodaju

Najtraženiji automobili u Hrvatskoj: Evo koji se modeli najbrže prodaju
Tržište rabljenih automobila u Hrvatskoj i dalje je iznimno aktivno, a mnogi kupci žele što brže pronaći pouzdan i isplativ izbor

Iako se svake godine pojavi niz novih modela, određeni auti i dalje dominiraju domaćim tržištem jer nude najbolji omjer cijene, kvalitete i pouzdanosti.

1. Volkswagen Golf – Prvak rabljenih

Volkswagen Golf već godinama drži uvjerljivo prvo mjesto među najtraženijim automobilima u Hrvatskoj. Njegova popularnost rezultat je izdržljivosti, dostupnih dijelova, umjerene potrošnje i činjenice da se odlično drži u preprodaji. Golfa je moguće prodati u samo nekoliko dana, a potražnja je izrazito stabilna tijekom cijele godine.

2. Škoda Octavia – Obiteljski favorit

Octavia je među Hrvatima omiljena zbog svoje prostranosti, velikog prtljažnika i iznimno izdržljivih TDI motora. Modeli proizvedeni od 2014. nadalje posebno su traženi jer nude moderan dizajn, naprednu sigurnosnu opremu i niske troškove održavanja.

3. Opel Astra – Povoljan i pouzdan izbor

Astra je među kupcima koji žele pouzdan i pristupačan automobil često prvi izbor. Veliki broj primjeraka na tržištu osigurava konkurentne cijene, a oni dobro očuvani prodaju se vrlo brzo, posebno modeli s benzinskim motorima nove generacije.

4. Renault Clio – Kralj gradske vožnje

Clio je najtraženiji među vozačima koji žele mali, štedljiv gradski automobil. Jednostavan dizajn, niska potrošnja i povoljni troškovi servisa čine ga idealnim za početnike, studente i gradske obitelji. Prodaja je brza, a traženiji su modeli nakon 2015.

5. Audi A4 – Premium koji ne gubi na vrijednosti

Iako spada u višu klasu, Audi A4 jedan je od najtraženijih rabljenih automobila u Hrvatskoj. Udobnost, pouzdanost i trajnost čine ga automobilom koji se prodaje brže nego što bi se očekivalo za premium segment.

Gdje se najbrže prodaju najtraženiji modeli?

Sve više kupaca i prodavatelja okreće se online oglasnicima, koji znatno ubrzavaju proces prodaje i kupnje automobila. Među njima se posebno ističe cackalo.hr, gdje vlasnici navedenih modela često u vrlo kratkom roku pronađu zainteresirane kupce. Zbog velike posjećenosti i aktivne zajednice korisnika, najtraženiji automobili ondje nerijetko „nestanu“ već isti dan.

Ako planiraš prodati ili kupiti automobil, praćenje ovakvih trendova može ti značajno pomoći da doneseš pametnu i brzu odluku.

