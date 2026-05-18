Najuljudnije zemlje svijeta

Lista je nastala na temelju globalnog istraživanja koje je proveo Remitly među više od 4600 ispitanika iz različitih dijelova svijeta. Istraživanje je mjerilo percepciju pristojnosti, ljubaznosti i kulture ponašanja...
Rezultati pokazuju da pravi luksuz ponekad nema veze s novcem, nego s načinom na koji se ljudi odnose jedni prema drugima. U nastavku saznajte koje su zemlje odabrane kao najuljudnije.
1. JAPAN.
Japan je uvjerljivo zauzeo prvo mjesto na listi najpristojnijih zemalja svijeta. Kultura poštovanja, tišine i društvene harmonije duboko je ukorijenjena u svakodnevni život, pa su pristojnost i obzirnost gotovo način života. Turisti često ističu koliko su Japanci pažljivi prema drugima, od urednih javnih prostora do nevjerojatno ljubazne usluge. Posebno je zanimljivo da se u Japanu nepristojnim smatra čak i razgovaranje na telefon u javnom prijevozu.
2. KANADA.
Kanada je drugo mjesto osvojila zahvaljujući reputaciji jedne od najljubaznijih i najpristojnijih zemalja na svijetu. Kanađani su poznati po tome da se često ispričavaju čak i kada nisu krivi, a kultura tolerantnosti i poštovanja prema drugima dio je nacionalnog identiteta. Stranci posebno hvale toplinu ljudi i opuštenu atmosferu zbog koje se posjetitelji brzo osjećaju dobrodošlo. Zemlja je istovremeno proglašena i jednom od najprijateljskijih destinacija za život i putovanja.
3. UJEDINJENO KRALJEVSTVO.
Već desetljećima ima reputaciju zemlje iznimno formalnog bontona i kulturne pristojnosti. Britanci su poznati po riječima poput “please”, “sorry” i “thank you”, koje koriste gotovo u svakoj situaciji. Kultura čekanja u redu i poštivanje osobnog prostora smatraju se gotovo svetinjom. Iako ih često prati stereotip suzdržanosti, upravo se ta mirnoća i odmjerenost smatraju dijelom njihove pristojnosti.
4. KINA. Našla se visoko na listi zahvaljujući snažnom naglasku na poštovanju starijih, društvenom redu i tradicionalnim vrijednostima. U kineskoj kulturi ljubaznost prema gostima smatra se izrazito važnom, a mnogi posjetitelji ističu gostoljubivost lokalnog stanovništva. Tradicionalni običaji i ceremonijalno ponašanje i dalje imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu. Posebno se cijeni skromnost i poštovanje prema zajednici.
5. NJEMAČKA. Poznata je po kulturi reda, discipline i poštivanja pravila, što mnogi povezuju s pristojnošću. Iako Nijemci ponekad djeluju rezervirano, upravo se njihova točnost, organiziranost i poštivanje tuđeg vremena smatraju izrazom kulture i bontona. Turisti često ističu koliko su javni prostori uredni i koliko ljudi poštuju pravila u svakodnevnom životu. Pristojnost se ovdje više pokazuje djelima nego pretjeranom srdačnošću.
6. FILIPINI. Poznati su po iznimno toplim i srdačnim ljudima koji goste često tretiraju kao članove obitelji. Ljubaznost i osmijeh dio su svakodnevne komunikacije, a kultura poštovanja prema starijima izrazito je važna. Posjetitelji često ističu koliko su lokalci spremni pomoći strancima čak i bez ikakvog razloga. Upravo kombinacija gostoljubivosti i vedrog duha Filipine čini jednom od najugodnijih zemalja za putovanja.
7. ŠVEDSKA. Poznata je po kulturi međusobnog poštovanja, smirenosti i nenametljivosti. Šveđani cijene privatnost i ravnopravnost, pa se pristojnost često pokazuje kroz obzirnost prema drugima i izbjegavanje konflikta. U društvu je važan koncept “lagom”, odnosno umjerenosti i ravnoteže, što se vidi i u komunikaciji. Posjetitelji često ističu koliko su ljudi tihi, organizirani i kulturni u javnom prostoru.
8. DANSKA. već godinama slovi za jednu od najsretnijih zemalja svijeta, a dio toga pripisuje se kulturi poštovanja i povjerenja među ljudima. Danci su poznati po opuštenom, ali vrlo pristojnom ponašanju i velikoj razini društvene odgovornosti. U svakodnevnom životu naglasak je na jednakosti i nenametljivosti, zbog čega komunikacija djeluje vrlo ugodno i iskreno. Stranci često primjećuju koliko su ljudi smireni i spremni pomoći.
9. FINSKA.
Finska kultura temelji se na mirnoći, poštovanju prostora drugih ljudi i iskrenosti. Finci možda nisu pretjerano glasni ili otvoreni, ali pristojnost pokazuju kroz pouzdanost, točnost i obzirnost. Tišina se u Finskoj ne smatra neugodnom nego znakom poštovanja. Upravo zbog toga zemlja ostavlja dojam izrazito civiliziranog i ugodnog društva.
10. JUŽNA AFRIKA. Iznenadila je mnoge visokim plasmanom na listi najpristojnijih zemalja svijeta. Unatoč velikoj kulturnoj raznolikosti, zemlja je poznata po toplini ljudi i otvorenosti prema posjetiteljima. Lokalno stanovništvo često se opisuje kao izrazito gostoljubivo i komunikativno, a osjećaj zajedništva važan je dio svakodnevnog života. Mnogi turisti upravo zbog ljudi Južnu Afriku pamte kao jednu od najugodnijih destinacija koje su posjetili.