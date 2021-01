Veliki uzorci na zidovima privla\u010de poglede i prostor \u010dine manjim, sli\u010dno kao \u0161to se krupnijim ljudima ne preporu\u010duje nositi velike uzorke na tkanini jer ih to vizualno \u010dine jo\u0161 krupnijima.

Birajte svjetlije tapete sa sitnim uzorcima, prostorija \u0107e izgledate otvorenije i prozra\u010dnije.

2. Otvorene police s knjigama

To prostoru daje dojam pretrpanosti, a time se stvara dojam manjeg prostora nego \u0161to doista je.\u00a0

- Birajte komade namje\u0161taja koji imaju vrata kako biste sakrili nered i pretrpanost. Uvijek vrata mo\u017eete otvoriti i uzeti knjigu koju \u017eelite. Prostor \u0107e puno bolje izgledati ako se knjige nalaze iza vrata koje bojom odgovaraju ostatku sobe - pojasnila je dizajnerica interijera Kim Gordon.

3. Kau\u010d u obliku slova L

Iako su takve sofe vrlo prakti\u010dne, one vi\u0161e odgovaraju ve\u0107im prostorima. U malim sobama ograni\u010davaju protok u prostoru pa prostor djeluje manje i nedovoljno je funkcionalan.

4. Dr\u017eanje dekorativnih predmeta u visini o\u010diju

To isto stvara iluziju manjeg prostora bez obzira koliko je strop visok.\u00a0

- Police, ukrase i sli\u010dne stvari objesite vi\u0161e nego \u0161to je normalno. To privla\u010di pogled prema stropu i na taj na\u010din vizualno pove\u0107ava prostor. Tako\u0111er, bicikle i druge predmete podignite s poda kako bi se stvorila iluzija da ima vi\u0161e prostora - ka\u017ee dizajner interijera i namje\u0161taja John Linden.

5. Pogre\u0161no postavljena zrcala

Reflektiraju\u0107a svojstva ogledala mogu stvoriti dojam da je prostor ve\u0107i, ali samo ako se postave na prava mjesta u domu. Emma Pritchard, urednica \u010dasopisa Country Living UK, preporu\u010duje stavljanje zrcala ispred prozora.

To \u0107e unijeti vi\u0161e svjetla u prostor i u\u010diniti ga vizualno prostranijim.

6. Namje\u0161taj na ulazu u sobu

To mo\u017ee biti stolac koji se nalazi pokraj vrata ili neki drugi komad namje\u0161taja. To daje osje\u0107aj pretrpanosti prostora u koji se ulazi. Stru\u010dnjaci savjetuju, recimo, masivni namje\u0161taj grupirati uz jedan zid - to poma\u017ee da soba ima vi\u0161e slobodnog prostora i djeluje ve\u0107e.

7. Stolice i kau\u010di kojima se ne vide noge

I to je jedan detalj na koji mnogi ne obra\u0107aju pa\u017enju. Takvi komadi namje\u0161taja djeluju glomaznije jer im se ne vide noge na kojima stoje i \u010dine prostor sku\u010denijim.\u00a0

8. Namje\u0161taj s visokim naslonom

Stolica, krevet ili kau\u010d s visokim naslonima, tako\u0111er, djeluju glomaznije i vizualno smanjuju prostor. Ako je soba ve\u0107 u startu manja, nemojte je jo\u0161 dodatno 'zagu\u0161iti, takvim namje\u0161tajem. Na primjer, ako imate malu spava\u0107u sobu, birajte krevet s vrlo niskim zaglavljem.

9. Debele, te\u0161ke zavjese

Guste zavjese od satena ili bar\u0161una \u010dine da strop ni\u017eim nego \u0161to doista je. One zapravo daju dojam kao da u prostoru postoji jo\u0161 jedan zid. Osim toga, ograni\u010davaju svjetlost koja dolazi kroz prozore. Bolji izbor su lagane prozra\u010dne zavjere.

10. Tamni ili raznobojni pokriva\u010di na kau\u010du

Poznato je da tamne boje vizualno umanjuju prostor, a to vrijedi i za prekriva\u010de kojima su prekrivene sofe u domu. Sli\u010dan u\u010dinak imaju oni sa raznobojnim uzorkom. \u017delite li vizualno pove\u0107ati dnevni boravak, birajte prekriva\u010de svijetlih boja.

11. Mali tepih blizu sofe ili kreveta

Mali tepih \u010dini prostor fragmentiranijim, a time i vizualno manjim. Stoga pazite koju veli\u010dinu tepiha birate, ovisno o veli\u010dini prostora za koji je namijenjen. Poku\u0161ajte si prije kupovine vizualizirati kako \u0107e izgledati kada ga stavite. Ponekad je bolje ne staviti tepih, nego staviti onaj malih dimenzija.

Na tepihu bi trebali stajati cijeli komadi namje\u0161taja ili barem njegove prednje noge. Tako\u0111er, birajte tepihe svjetlijih boja.

12. Velike igra\u010dke ili puno njih

Velike pli\u0161ane igra\u010de jesu slatke za vidjeti, ali one \u0107e vizualno dodatno umanjiti ve\u0107 malen prostor. Osim \u0161to doista zauzimaju odre\u0111en prostor, one privla\u010de previ\u0161e pa\u017enje na sebe i tako se \u010dini da je prostorija pretrpana.

\u017divite li u malom stanu s djecom, a \u017eelite ostaviti dojam prostranijeg doma, u\u010dite ih da spremaju igra\u010dke u ko\u0161are ili zgodne kutije umjesto da ih ima po cijeloj ku\u0107i.

13. Stropni ventilator

- Stropni ventilatori stra\u0161no iskrivljuju prostor i kreiraju sjene bez obzira gdje se nalazili - ka\u017ee dizajnerica Mary Graham.

Ukoliko ba\u0161 \u017eelite imati ventilator na stropu, birajte one bijele boje, savjetovala je, prenosi BrightSide.