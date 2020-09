Ženke kitopsina rastu brže i veće su od mužjaka

<p>Mužjaci i ženke kitopsina, morskih pasa koji se hrane filtriranjem vode, rastu različitim tempom, a ženke to čine sporije no narastu mnogo veće od muških primjeraka, prema istraživanju koje je pružilo uvid u biologiju najvećih riba na Zemlji.</p><p>Znanstvenici su objavili u srijedu da su pratili rast 54 kitopsine tijekom deset godina na području grebena Ningaloo uz zapadnu australsku obalu gdje stotine ovih sporoplivajućih ugroženih riba migrira svake godine.</p><p>Utvrđeno je da su kitopsine oba spola najbrže rasle u mladosti, oko 20 do 30 centimetara godišnje.Sveukupno mužjaci su rasli nešto brže od ženki dosegnuvši prosječno osam metara dugo nakon što su postigli spolnu zrelost u dobi od 30 godina. Ženke su dosegnule 14 metara kad su dosegnule i spolnu zrelost s prosječno 50 godina.</p><p>Vjeruje se da kitopsine mogu doživjeti 100 do 150 godina, a najdulju poznati primjerak kitopsine ima 18 metara.</p><p>- Kitopsine su upečatljive po tome da proizvode ogromna 'legla' do 300 odjednom. Tako ogromna tijela preduvjet su za nošenje tako brojnog potomstva u tijelu ženke - kaže morski biolog Mark Meekan s australskog Instituta za morske znanosti koji je vodio istraživanje objavljeno u časopisu Frontiers in Marine Science.</p><p>Ti morski psi imaju smeđe-siva leđa i strane s bijelim točkama i bijeli trbuh.</p><p>- Naše istraživanje pruža prve dokaze da mužjaci i ženke rastu različitim tempom - kaže Meekan. Ranije znanstvenici su se morali oslanjati na procjene rasta i dob utvrđenu na temelju kralješaka mrtvih riba koje su se nasukale na obale ili su ih ubili ribari. Uzorci su bili vrlo ograničeni i nisu pokrivali veliki raspon životinja otežavajući pokušaje stvaranja pouzdanih procjena obrazaca rasta i razvoja, kaže. </p><p>Te se ribe hrane filtriranjem vode i preplivaju velike udaljenosti kroz tropske oceane kako bi pronašle dovoljno planktona da se održe.</p><p>- Naše istraživanje ima važne implikacije za njihovo održavanje - kaže Meekan. Ako je potrebno mnogo godina, 30 ili više, za spolno sazrijevanje tih životinja mnogo je prijetnji poput izlova i sudara s brodovima zbog kojih mogu podleći prije prilike za razmnožavanje, što čini strategiju njihova očuvanja hitnim zadatkom, zaključuje. </p>