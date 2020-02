Najveći modni debakli Oscara: Htjeli zabljesnuti pa pretjerali

Crveni tepih podnosi svakakve vrste ekshibicionizma, pa ni muškarac u haljini neće izazvati sablazan. No čini se kako je Billy Porter ipak pretjerao s ovom kreacijom.

Nosi voluminoznu balsku suknju britanskog dizajnera Gilesa Deacona, koju je iskombinirao sa zlatnim gornjim dijelom inspiriranim sobom Kupola Kensingtonske palače u Londonu. Konačan dojam? Djeluje poput zlatnog oklopa, teško i napadno. Cipele samo naglašavaju taj dojam.

Legendarna Dianne Warren definitivno nosi svoj 'signature look', no ne može se reći kako je u ovom izdanju najuspješniji.

Školjičav kroj sakoa ne laska figuri, dok nakit na vratu samo još više kvari dojam.

Osvajačica Grammyja Billie Eilish pokazala je modni bunt spram tradicionalnih toaleta, no ova eksplozija Chanela na crvenom tepihu nije izazvala oduševljenje kod modnih kritičara.

Glumica iz hita Little Women, Saoirse Ronan željela je postići vintage glam look, no Guccijeva haljina nije bila najsretniji odabir. Toaleta u ljubičastoj, crnoj i boji bjelokosti s naborima na struku i dubokim V izrezom djelovala je nepovezano i ne osobito elegantno.

Prezenterica Kristen Wiig nosila je neobičnu Valentinovu kreaciju koja je možda dobro zamišljena, ali u konačnici je izazvala više čuđenja nego odobravanja.

Sandra Oh djelovala je teatralno, no i pomalo otužno u kreaciji Elie Saab te nije dobro 'prošla' kod modnih kritičara.

Blac Chyna Odjenula je crnu dugu haljinu s plavim detaljima na rukavima, koja je istaknula njezin dekolte i istetovirane noge. Njen je izgled proglašen 'modnom katastrofom'.

