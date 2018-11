Najvećih 9 mitova o preljubu u koje trebate prestati vjerovati

Dosada, seksualna želja, emocionalna želja, želja za nečim novim itd... Postoje razni razlozi zašto je netko nevjeran.

- Razlog je različit za svakoga, a ovisi o osobnosti, povijesti, sposobnosti nošenja s emocionalnim nevoljama, sukobima i komunikacijama - objašnjava dr. Danielle Forshee, savjetnica za mentalno zdravlje Insidera.

Dodaje i kako je pogrešno vjerovanje jednom preljubnik - uvijek preljubnik. Također, nije uvijek samo pohota razlog za varanje, to je velika zabluda u koju vjeruje jako puno ljudi.

9 mitova o preljubu:

1. Muškarci više varaju nego žene

Prema statistikama iz prošlih vremena, kod muškaraca je veća šansa da će varati nego kod žena. Ali, to nije nužno slučaj i danas. Oba spola varaju.

- Prema nedavnim istraživanjima Instituta za obiteljske studije, kod muškaraca je i dalje nešto veća vjerojatnost za varanje. No važno je napomenuti da je nevjernost među ženama u naglom porastu od seksualne revolucije. Među odraslim osobama starima između 18 i 29 godina, žene su te koje će češće varati nego muškarci - kaže Amica Graber, stručnjakinja za veze.

Foto: Dreamstime

2. Preljubnici nisu zaljubljeni u onoga s kime su u vezi

Psihijatrica Clarissa Silva kaže kako ideja da su svi preljubnici roboti bez emocija prema svojem partneru - pogrešna. Preljubnici znaju biti zaljubljeni i voljeti partnera, no ipak ga prevare.

- Samo 28 posto razvoda u SAD-u je rezultat varanja. Ono što ih najviše uzbuđuje u preljubu je to da ne budu uhvaćeni, a ne zainteresiranost da napuste partnera. Oni samo žude za naletom adrenalina - kaže ova psihijatrica.

3. Varanje je samo fizičko

Preljub je subjektivan doživljaj. Na primjer, dok preljubnik povezuje varanje sa seksom, njegov partner to može definirati kao razvoj emotivne veze.

Nedavna studija Norveškog sveučilišta za znanost i tehnologiju pokazala je da muškarci vjeruju da bi samo seks mogao biti definiran kao varanje, dok žene varanjem smatraju i koketiranje, ples i neki drugi emocionalni angažman, tzv. mikro varanje.

Druga studija pokazala je da se žene osjećaju više izdanima ako im je partner imao emotivan odnos s nekim trećim dok se muškarci osjećaju izdanima kada ih žene prevare zbog čistog seksa.

Stručnjaci kažu da je važno razgovarati i biti otvoren.

Foto: Dreamstime

4. Jednom preljubnik, uvijek preljubnik

Razumljivo je da je čovjek oprezan oko nekoga tko je u prošlosti bio preljubnik, ali ljudi se mijenjaju.

- Ako je moguće da netko postane bivši pušač, bivši alkoholičar ili bivši narkoman, čini se nelogičnim vjerovati da netko, tko je prevario svojeg partnera u mladim danima, je zauvijek osuđen da je varalica, za cijeli svoj život - smatra Kevin Darné, autor knjige "My Cat Won't Bark! (A Relationship Epiphany)".

5. Preljubnici varaju samo ako su nesretni u vezama

Iako to može zvučati zbunjujuće, varalice znaju zapravo biti vrlo sretni u svojim vezama. U tim slučajevima varanje simbolizira ono što preljubniku nedostaje u odnosu ili u životu.

- Cilj većine varalica je zadržati sve ono što je dobro u njihovoj vezi, a tražiti okolo ono što im nedostaje. Neki varaju jer im to daje osjećaj kontrole koju možda u vezi, jer se u njoj osjećaju zarobljeni, ili drugim aspektima života nemaju - objašnjava Darné.

Foto: Dreamstime

6. Varaju jer nemaju dovoljno seksa u vezi

U istraživanju povezanom sa preljubom, koje je ove godine proveo Trustify, svega 31 posto preljubnika je priznalo da su nevjerni zbog nedostatka seksualnog zadovoljstva u vezi.

20 posto njih je reklo da im to popunjava emocionalne praznine, 17 posto je to napravilo kao osvetu partnerima, a 14 posto je vapilo za pažnjom koju kod kuće nisu dobivali.

To pokazuje da nezadovoljstvo seksom u većini slučajeva nije razlog za preljub.

7. Varaju kako bi izašli iz braka, rastali se

Velika većina preljubnika ne ulazi u aferu s ciljem da budu uhvaćeni.

- Vrlo malo preljubnika želi zamijeniti dosadašnji odnos sa nekim novim. Njihov cilj je nadopunjavati ono što već imaju doma - kaže Darné.

Foto: Thinkstock

8. Preljub je namjeran, ne slučajan

Malo je onih koji odluče: "Danas ću prevariti supružnika". Koliko god to čudno zvučalo, većina preljuba dogodi se nenamjerno, kažu stručnjaci.

Događa se da ljudi, malo po malo, počinju razvijati osjećaje za nekoga s kime nisu u braku. Možda čak sami sebe tješe: "Ma, nije to ništa, samo smo prijatelji...". Tada dolazi do toga da s nekime počinju dijeliti više nego sa supružnikom, pa počinju stvarati negativne usporedbe i idealizirati tu drugu osobu. S vremenom su emocije sve snažnije i dolazi do fizičke prevare.

9. To je krivica treće osobe

Prevareni ljudi često krive treću osobu za sve, ali to nema smisla. Razumljivo je da povrijeđen čovjek pokušava svaliti krivicu na nekoga, ali supružnik je taj koji je varao - i toga treba biti svjestan.

Taj treći možda čak i ne zna da je preljubnik u vezi ili braku s nekime. Znači, krivac je onaj tko je to napravio, jer nikoga netko ne može zavesti i odvući u krevet, ako to ovaj zaista ne želi.

