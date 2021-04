Otkako je inspekcija na policama "uhvatila" lažno deklarirane jabuke koje su se predstavljale kao domaće, a bile su iz uvoza, i otkako su analize u nekima od njih pronašle kemikalije koje su godinama zabranjene u EU, potražnja za domaćom jabukom je za duplo skočila.

Potvrđuje nam to Branimir Markota, predsjednik Hrvatske voćarske zajednice.

- Promet domaće robe hrvatskih hladnjaka se poduplao. Tržište je nevjerojatno reagiralo nakon objave da su u uvoznim jabukama našli nedozvoljena sredstva i nakon što je inspekcija reagirala na sumnje voćara da se pod domaće prodaje uvozno - rekao je Markota. Pitali smo, kako su uopće posumnjali da je strana jabuka podmetnuta pod domaću.

- Deklaracije su to. Kada vidite čudnu firmu za koju nikad niste čuli da stavlja na tržište jabuku, to zvoni na alarm. Također, lako se na internetu provjeri firma i dobar je znak ako je ona registrirana za proizvodnju ili samo za trgovinu - obrazložio je Markota.

Nastavio je da je općenito ponekad teško pratiti trag odakle je nešto stiglo, naročito ako se radi o "solarnom" plaćanju, odnosno plaćanju na ruke, pa ne postoji trag papira. Onda je forenzičko ispitivanje odakle je što, vrlo teško pratiti.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković otkrila je kako je u 85 inspekcijskih nadzora uzela 381 partija odnosno lot voća i povrća i utvrdila 25 nepravilnosti, a za RTL otkrila je i to da nadzor znači i detaljnu provjeru s drugim nadležnim tijelima čak i u inozemstvu.

Markota dodaje i to da prema važećim zakonima inspekcija ne smije javno objaviti počinitelja, odnosno one koji su lažno deklarirali ili na tržište plasirali voće koje je tretirano zabranjenim pesticidima i to ga i osobno kao voćara razočarava.

Ali, u svemu vidi vrlo svijetlu točku jer smatra da će češće inspekcije donijeti bolju kontrolu tržišta i veću sigurnost potrošača.

- Ministrica je najavila da će biti duplo više inspekcija nego ranije što je odlična vijest i za potrošače i proizvođače. Iz vlastitog iskustva mogu potvrditi da su domaći proizvođači koji proizvode na veliko i plasiraju preko trgovačkih lanaca vrlo strogo kontrolirani. Naročito ako proizvođač želi dobiti certifikate. Inspekcije nas obilaze i za vrijeme proizvodnje i kad se proizvod plasira i tu su vrlo male šanse da se nešto provuče i to je za potrošača jako dobro jer dobiva siguran proizvod - kaže Markota.