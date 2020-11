- Ova godina je bila pamtljiva na toliko na\u010dina, iz toliko razloga, ali Maggie je najve\u0107i dar koji smo ikad mogli zamisliti - rekao je.

Schwandtovi, koji su se vjen\u010dali 1993. nakon \u0161to su bili par i u srednjoj \u0161koli, ve\u0107 su poznati medijima, pi\u0161e CNN.

Obitelj godinama izlazi na naslovnicama kad god do\u010dekaju novu bebu, a svi prvo pitaju koji \u0107e biti spol bebe. Imaju \u010dak i svoju TV emisiju '14 Outdoorsmen', ali sada \u0107e mo\u017eda morati razmisliti o novom nazivu emisije.\u00a0

Kada se njihov 14. sin Finley rodio 2018. godine, par je rekao da nikad ne \u017eele znati spol djeteta prije ro\u0111enja.

- To je nekako dio cijelog do\u017eivljaja za dje\u010dake. U\u017eivaju u tome. Ho\u0107e li to biti djevoj\u010dica, ho\u0107e li biti dje\u010dak? \u0160to ako je to djevoj\u010dica - opisao je Jay.

Najstariji od dje\u010daka, 28-godi\u0161nji Tyler Schwandt, rekao je za Free Press da \u0107e njegovoj bra\u0107i mo\u017eda trebati nekoliko godina da se prilagode imati djevoj\u010dicu u ku\u0107i - posebno \u0161to se ti\u010de spu\u0161tanja WC daske.