Nakon dvije i pol godine vraća se Veseli stol, humanitarna večera sa skrivenim menijem

Nakon dvije godine pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, vraća se Veseli stol, večera s dobrotvornim karakterom. Ovaj put sva donirana sredstva idu udruzi za terapijsko jahanje Krila.

Termin večer je 22.5.2022., a lokacija Cogito Urania na zagrebačkom Kvatriću.

Za one koji ne znaju, a i za one koji znaju jer valja se nakon dvije i pol godine podsjetiti, koncept Veselog stola je dobrotvorna večera za koju se prijavite bez da znate što ćete večerati. Večere uvijek tematiziraju neku zemlju, na prošloj je to bila Koreja, a ove godine tema je Japan.

Glavna i odgovorna, kreatorica ideje večera i jelovnika je Anita Kozina koja već predugi niz godina inspirira na svom food-blogu Veseli trbuh. Uz nju, desna i lijeva ruka, podrška iz pozadine, je seka Sanja.

Vanja Varga kao Djelovanje pridružila im se 2019. s dodavanjem dobrotvornog koncepta i stvaranjem imena i logotipa Veselog stola te podrškom kroz dizajn, marketing i PR. U svaku je večeru uključeno pregršt ljudi koji doniraju svoje proizvode, vještine, znanja i/ili vrijeme.

Ove godine za sjedeći veseli stol pridružit će im se Tatjana Švonja, glavna i odgovorna i kreatorica brenda It Makes Sushi te Darko Debić - Samo jedan griz, poznati food-bloger čije kreacije gode koliko nepcu toliko i oku.

- Pozivnica neka vam bude to da zamislite atmosferu, okuse i namjeru kroz retrospektivu četiri održane večere: Korejska kuhinja u Baru Botaničar prikupila je donaciju za Dječju bolnicu u Gornjoj Bistri. Engleska kuhinja u The Garden Brewery za udrugu Debra, talijanska kuhinja u Apertivo Baru za Krijesnice te predivna Perzija u Korici u Preradovićevoj za Crvene nosove - kažu organizatorice.

Mjesta za Veselim stolom 22.5. je ostalo je vrlo malo. Svoje možete rezervirati putem emaila veselitrbuh@gmail.com. Cijena večere od 4 slijeda je 400 kn, no može se donirati i više jer se cjelokupni iznos donira udruzi za terapijsko jahanje Krila za uređenje igraonice u okviru projekta "Integracija kroz igru".

Kako je to izgledalo na nekoj od prijašnjih večera možete pogledati u galeriji.

