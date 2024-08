Nakon mora i sunca kosu oživite maskom koja će ju regenerirati

Visoke temperature, morska sol i vjetar isušuju kosu pa ona ljeti traži posebnu njegu. Nakon povratka s plaže ili bazena kosu treba oprati i nanijeti regenerator koji se ne ispire. On će dubinski nahraniti vlasi i spriječiti njihovo pucanje.

Najbolji izbor je onaj koji sadrži proteine i ceramide jer zaglađuju kutikulu vlasi, a to se osobito preporučuje obojenoj kosi. Boje za kosu otvaraju kutikule, zbog čega se vlasi lakše lome. Suhi šampon odlično je rješenje u gužvi. Po povratku s plaže, ako ne stignete oprati kosu, jednostavno nanesite šampon za suho pranje. On će upiti višak ulja s vlasi, a kosi dati volumen. Međutim, nemojte ni pretjerivati sa suhim šamponom jer je on dugotrajno loš za kosu.

Morska sol tajni je sastojak lijepe frizure. Sol kosu čini čvršćom, zbog čega se lakše oblikuje, a sama frizure traje dulje. Vlažnu kosu možete isplesti u pletenice ili skupiti u punđu - to će stvoriti blage valove. Osim regeneratora, kosu nakon plaže najbolje hrani kokosovo ulje. Ono je odlična alternativa za pobornice prirodne kozmetike, a djeluje jednako kao i regenerator koji se ne ispire.

Foto: Ihar Ulashchyk

Kokosovo ulje zaglađuje kutikule vlasi, čime se smanjuje rizik od pucanja vlasi. Dovoljno je na ruke nanijeti nekoliko kapi, protrljati i potom umasirati u vlasište. Najbolje djeluje na svježe opranoj kosi jer se lakše upija. Za obojenu kosu, osim morske soli, opasna je voda iz bazena.

Ona je bogata klorom, zbog čega vlasi mogu pozelenjeti. Stoga se prije kupanja preporučuje na kosu nanijeti nekoliko kapi baby ulja koje će spriječiti promjenu postojeće boje, a po izlasku iz bazena isprati običnom vodom. Ako pak kosa pozeleni, spas se krije u kečapu. Dovoljno ga je nanijeti na kosu, ostaviti da djeluje 15 minuta pa isprati. Umak će neutralizirati zelenu boju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Morska sol i visoke temperature mogu izmučiti kosu pa se nakon kupanja kosu ne preporučuje tretirati peglom ili figarom. Toplina može dodatno oštetiti ionako ranjivu kosu pa će vlasi brže pucati. Posebno su na udaru vrhovi koji su više istanjeni nego ostatak kose.

Dubinska oštećenja popravit će maske za kosu koje će je regenerirati i vratiti u život. Maska od banana i ulja badema nahranit će vlasi i učiniti ih glatkima. Dovoljno je izgnječiti jednu bananu i dodati nekoliko kapi bademova ulja, pa pomiješati i nanijeti na kosu. Ostavite da djeluje 20 minuta, pa potom isperite.