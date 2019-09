Nakon ospica je imunitet vrlo oslabljen i sklon infekcijama

Cijepljenje je za sad jedina poznata prevencija od zaraze ospicama, vrlo zarazne virusne bolesti koja može završiti i smrtnim ishodom, ističu virolozi.

Cjepiva su djelotvorna i nesumnjivo spašavaju živote. Jedna doza cjepiva pruža zaštitu u 95 posto cijepljenih, a dvije doze u više od 99 posto cijepljenih.

- Kad god primijenite cjepivo protiv ospica, smanjujete dječji mortalitet - istaknuo je nizozemski virolog Rik de Swart.

U Zagrebu je ovih dana jedan oboljeli dobio ospice jer nije dobio obje doze cjepiva već samo jednu.

Pet godina nakon što su preboljeli ospice djeca su obolijevala od više infekcija nego djeca koja nisu preboljela ospice. Djeca koja su preboljela ospice u 15 do 24 posto slučajeva su više dobivala lijekove za infekcije od druge djece, otkrili su.

Tu pojavu kada tijelo gubi sjećanje na prethodno preboljele infekcije nazvali su "imunološkom amnezijom" i svoja saznanja objavili 2018. u medicinskom časopisu BMJ Open.

Epidemiolog za zarazne bolesti i patolog Michael Mina s Harvarda i virolog Rik de Swart sa Sveučilišta Erasmus iz Nizozemske pronašli su slične rezultate u Engleskoj, Walesu, SAD-u i Danskoj.

U godinama nakon preboljelih ospica veza između ospica i smrti od drugih infekcija je bila jača.

- Svaka promjena u podacima o smrtnosti može se povezati s preboljelim ospicama unazad 30 mjeseci. Nije jasno kako imunološke stanice na kraju uspiju vratiti sjećanje, no uz nove metode koja mogu mjeriti memoriju stanica, nadamo se da ćemo moći otkriti kakav je to proces. Kod mnoge djece ospice prođu bez komplikacija - ustvrdio je Mina.

Gubitak imunoloških stanica čini ljude podložnijima infekcijama koje bi imunitet inače bez problema podnio. Tijekom 2013. godine znanstvenici su istraživali epidemiju ospica u Nizozemskoj. Roditelji iz zajednice ortodoksnih protestanata Duch Bible Belt odbili su cijepiti djecu. Posljednja epidemija ospica bila je 2000. godine, pa je bilo pitanje vremena kada će opet izbiti. Znanstvenici su dobili dopuštenje roditelja te su izvadili krv i dobili uzorke zdrave, ali necijepljene djece kako bi istraživali njihove imunološke stanice. Zatim su čekali pojavu epidemije, kako bi istu djecu ponovo promatrali nakon infekcije. Imali su 77 uzoraka krvi djece prije i nakon infekcije.

- Virus preferencijalno inficira stanice imunološkog sustava koje nose sjećanje na prethodno proživljene infekcije, kazao je Rik de Swart.

- Zovu se B i T stanice i obično kao zaštitnici stanica pamte prijetnje koje je organizam već neutralizirao te dopuštaju imunološkom sustavu brzu reakciju i uništenje prijetnje kad se ona opet vrati. Nakon infekcije ospicama, broj tih stanica je značajno pao stvarajući staničnu amneziju - tvrdi Swart.

- Imunološki je sustav vrlo prilagodljiv, ističe Swart. Ipak, ospice nisu nedužna dječja zaraza. Za neke ljude posljedice mogu biti iznimno teške. No zato postoji cjepivo.

- Zaraza ospicama vodi do tzv. tranzitornog smanjenja celularne imunosti. Ospice djeluju na subpopulaciju T limfocita, a to je glavna subpopulacija limfocita koja je bitna za obranu od virusnih bolesti. Ospice prolazno smanjuju njihov broj, čime se automatski smanjuje otpornost organizma prema drugim, prvenstveno virusnim infekcijama - pojasnio nam je prof. dr. sc. Goran Tešović, dr.med., spec. pedijatrijske infektologije, subspecijalist intenzivne medicine i ujedno Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece pri Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević u Zagrebu.

- Ospice snižavaju imunitet više od mjesec dana nakon preboljene zaraze, pa pacijenti često razviju komplikacije uz neku bakterijsku infekciju poput upale pluća i slično. I u konačnici, kod ospica se može razviti spora virusna infekcija mozga, tzv. SSPE koja se ne mora očitovati čak i do nekoliko desetljeća od obolijevanja, a rezultira potpunim neurološkim uništenjem i smrću pacijenta. Takvo je stanje rijetko, za njega ne postoji izlaz ni terapija, a u Hrvatskoj smo unazad 15 godina imali šest takvih slučajeva. SSPE se ne pojavljuje kod cijepljenih ljudi. Naime, u cjepivu se također nalazi virus ospica, ali ne izaziva klinički manifest bolesti niti može stvoriti perzistenciju u mozgu, a štiti nas od zaraze - pojasnio je prof. Tešović dodajući kako su upravo dodatne komplikacije razlog zbog kojeg su ospice toliko opasne.

Prisjetio se kako je prije pojave cjepiva od te bolesti u Hrvatskoj svake godine preminuo jedan oboljeli.

- Ideja da virus uništava već stečeni imunitet sigurno nije točna jer se ne može uništiti prethodno stečenu imunost. No činjenica je da se zbog ospica smanjuje otpornost organizma, ali samo privremeno, ističe prof. Tešović.