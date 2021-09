U prvom videu na TikToku, koji je skupio više od šest milijuna pregleda, Susan je objasnila kako je uložila mnogo truda prije spoja, a sve kako bi ostala sama sjediti u restoranu.

- Odrijemala sam kako bih bila odmorna i svježa. Otuširala sam se. Napravila sam frizuru. Izgledala sam dobro. A, onda sam sjela u restoran, a on se nikad nije pojavio. Zatim me nazvao dva sata kasnije kako bi me obavijestio da mu je tata u bolnici. Zatim me nazvao ponovno kako bi mi rekao da je lagao. Zatim mi je ostavio još pet ili šest glasovnih poruka - ispričala je.

Dodala je kako je zatim postao defenzivan dovodeći čak u pitanje njezino ponašanje. Počeo ju je optuživati jer mu se nije javila.

- Prošlo je sat vremena i nisi mi se javila, što mislim da nije baš super. Razgovarao sam sa svojim prijateljima, a oni su rekli da sam već trebao dobiti poziv od tebe. Znaš, iskreno, počinjem razmišljati o stvarima i ne znam, ako mi se ne javiš u sljedećih 30 minuta, žao mi je, ali mislim da ovo jednostavno neće ići - rekao je muškarac u jednoj od glasovnih poruka.

Susan je priznala da mu se više nikada nije javila, i kako su njegove glasovne poruke postale ljutite.

- Ostavio sam ti nekoliko poruka otkrivajući ti svoje srce. Sve što tražim je povratni poziv i možemo ići na spoj. Mogu se jako lijepo ponašati prema tebi. Zaista mogu. Jednostavno ne razumijem djevojke poput tebe. Mislio sam da si drugačija - čuje se u jednoj od poruka.

Kada je Susan podijelila njegove poruke, u sljedećoj poruci joj je zaprijetio 'sudskim postupkom' ako nastavi objavljivati ​​o njemu. Ali, stvari su postale zbunjujuće kad je dobila novu govornu poštu, ovaj put od njegove mame, navodno, koja je molila Susan da njenom sinu da još jednu priliku.

- Znam da te ne bih trebala sad zvati, da se to mene ne tiče, ali imam običaj ponekad pokušavati ispravljati stvari - rekla je mama i dodala da ono što je učinio njezin sin nije bilo u redu, inzistirajući da je dobar, ljubazan momak koji zaslužuje još jednu priliku. Čak ju je i pozvala na večeru kako bi se i ona uvjerila u to.

Susanini pratitelji su komentirali kako je dobro napravila jer ga nikada nije nazvala, piše The Sun.