Ove namirnice i hranu nemojte podgrijavati u mikrovalnoj

TVRDO KUHANA JAJA. Tvrdo kuhana jaja najbolje je jesti hladna ili ih zagrijati u posudi s toplom vodom, umjesto u mikrovalnoj pećnici. Bez obzira na to jesu li u ljusci ili oguljena, tijekom zagrijavanja u njima se stvara para koja ne može izaći kroz bjelanjak, pa se pritisak postupno povećava. Kada jaje prerežete ili, još opasnije, zagrizete, para se može naglo osloboditi i izazvati eksploziju koja može uzrokovati opekline. | Foto: 123RF