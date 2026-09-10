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KONKRETNI RAZLOZI

Ove namirnice i hranu nemojte podgrijavati u mikrovalnoj

Za većinu ljudi mikrovalna pećnica nezaobilazan je dio kuhinje. Može biti pravi spas kada na poslu želite podgrijati ostatke sinoćnje večere ili brzo pripremiti jednostavan obrok bez puno truda. Iako je vrlo praktična za zagrijavanje hrane, neke se namirnice i jela ipak ne bi smjeli stavljati u mikrovalnu pećnicu
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Ove namirnice i hranu nemojte podgrijavati u mikrovalnoj
U nastavku doznajte koje namirnice nikada ne biste trebali podgrijavati u mikrovalnoj pećnici te kako ih pravilno zagrijati. | Foto: 123RF
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U nastavku doznajte koje namirnice nikada ne biste trebali podgrijavati u mikrovalnoj pećnici te kako ih pravilno zagrijati. | Foto: 123RF
Komentari 1

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