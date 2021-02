Naomi Campbell otkrila je omiljeni tretman, za koji kaže da joj nikad nije bio udoban, no navikla se. Limfna drenaža smanjuje otečenost tijela te je Naomi prakticira već godinama prije izlaska na modnu pistu.

Također, cijeni masaže, na koje ide redovito, naročito usred čestih putovanja.

- Limfna drenaža s valjkom nije baš ugodna, no tijelo se navikne, prvi puta me sve to škakljalo - prisjetila se slavna manekenka, piše Metro.

Limfa se nakuplja u čitavom tijelu, uzrokuje otečenost, no posebne masaže koje ponekad postaju bolne, rješavaju taj problem.