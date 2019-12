Napali ih zbog vesta s Djedom Božičnjakom koji šmrče 'koku'

Kanadski Walmart je pod hitno sa svoje web stranice uklonio prodaju veste na kojoj se vidi Djed Božićnjak koji se sprema ušmrkati kokain. Ispred njega na stolu su tri bijele linije, a ispod piše 'Let it snow'. Neki su već počeli zbijati šale sa tim dizajnom komentirajući da, 'obzirom koliko darova treba dostaviti djeci cijelog svijeta u kratko vremena, nije ni čudo da je na bijelom prahu'.

Neki su napisali kako im je žao što vestu nisu kupili prije povlačenja iz prodaje jer im je baš humoristična, a drugi su bili zgroženi dizajnom koji, rekli su, nema baš nikakve veze sa tematikom božićnih blagdana.

Osim sporne veste, Walmart je uklonio njih još nekoliko jer su i one na sebi imale neprimjerene ilustracije. To su i pojasnili.

