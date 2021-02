- Uskoro ćemo na tržištu imati 100 posto biorazgradive japanke, odnosno mogućnost proizvodnje cipela od potpuno biorazgradivih materijala, što bi moglo značajno pojeftiniti proizvodnju cipela, te uvelike utjecati na smanjenje zagađenja okoliša - kaže Steve Mayfield, vlasnik tvrtke Algenesis Materials. Njegov je laboratorij razvio proizvodnju japanki od ulja algi koje njegova tvrtka sada sama uzgaja. Uvjeren je da to može spriječiti daljnje zagađivanje uslijed odbacivanja ogromnog broja japanki svakog ljeta.

One se sada proizvode od plastične pjene, koja se desetljećima razgrađuje, što značajno utječe na zatrpavanje zemlje plastičnim otpadom. To se najbolje vidi na nekim malim područjima okruženima vodom, koja izbacuje plastiku na kopno. Tako se, na primjer, na otočiću Aldobra, na istočnoj obali Afrike, na kojem su prošle godine prikupili 25 tona plastičnog otpada, japanke su činile veliki dio.

Mayfield kaže kako je postupak proizvodnje japanki od ulja algi vrlo jednostavan, no problem je što nema dovoljno algi za proizvodnju ulja. U proizvodnji se mogu koristiti i druga biljna ulja, no Mayfield zasad ne koristi jestiva biljna ulja kako ne bi utjecali na moguću nestašicu. To se ulje ulijeva u kalupe, pa zagrijava, da bi se u potpunosti prilagodilo kalupima, nakon čega se hladi desetak minuta i potplat je spreman za obrezivanje viška.

Pokazalo se da je puno čvršći od plastične pjene, a na kraju se na njega vežu pamučne trake koje drže nogu.

- Proizvodnja takvih japanki može biti i 10 puta jeftinija, a time i ekonomski isplativija od proizvodnje plastičnih, a dodatna ogromna prednost je to što kod nje nema zagađenja - ističe Mayfiled. U situaciji kad procjene pokazuju da bi se u iduća dva desetljeća zagađenje plastikom u svijetu moglo utrostručiti, svakako trebamo razmišljati o tome, dodaje.

No, veliki je izazov doći do tržišta s takvom proizvodnjom i do toga da ona bude isplativa. Mayfieldova tvrtka bila je spremna za to već prošle godine, no zbog pandemije korona virusa to je odgođeno i novi je plan da se pokuša s prvim proizvodima tijekom ljeta ove godine. Cilj je prodati prvi milijun pari, kako bi se njime potaknula proizvodnja algi na malim partnerskim farmama, koje bi se onda koristilo u proizvodnji, kako bi što prije mogli isporučiti tržištu 100 milijuna pari, kaže Mayfield.

- Vjerujem da će u budućnosti 100 posto cipela biti proizvedeno od algi, odnosno biljnih ulja, ali dok ne prodamo prvi milijun, to neće biti toliko isplativa proizvodnja - kaže Mayfield u video prilogu za Business Insider.