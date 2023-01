'Napravio sam zube u Turskoj, ali mi svi kažu da tražim povrat novca'

Jordan Declan Field otkrio je kako je otputovao u Tursku da bi napravio nove blistavo bijele zube, ali njihov izgled ljudima i nije baš najbajniji.

On je samo jedan od mnogih koji su odletjeli u inozemstvo kako bi sredili zube, a trendu koji je nazvan "turski zubi" postao je viralan. Naime, TikTok hashtag "#TurkeyTeeth" dosegao je više od 130 milijuna pregleda.

Jordan je na TikToku otkrio poruke od trolova koje je primio otkad je radio svoj posao.

Objavio je svoj video uz naslov 'Navalite'.

Rekao je: "Mrzite komentare o mojim "ćurećim zubima"."

Jordan je tvrdio da su mu trolovi rekli "trebat će ti povrat" i "bit ćeš užasan u godinama koje dolaze."

Također su ga prozvali zubima kao "prevelikim" i objavili da bi "mogao bi mogao odgristi drvo s tim zubima".

Jordan je također rekao da su mu mnogi trolovi rekli: "Izgledaš kao Rob Beckett."

Korisnici TikToka bili su podijeljeni oko Jordanovog videa - dok su mnogi hvalili njegov novi osmijeh, drugi nisu bili toliko ljubazni.

Jedna je osoba rekla: "Ako te usrećuju, nikoga se ne tiče gdje si ih uzeo."

Drugi je dodao: "Ljubomorni su samo zato što izgledaju fantastično"

Treći je komentirao: "Prvi je stvarni savjet 😳. Nećete imati zube do svoje 50. godine", na što je Jordan objasnio: "To je bio zdravstveni savjet, a ne samo kozmetički."

Dok je netko drugi jednostavno objavio: "Molim vas, ne otvarajte usta."

Nakon što je primio komentare mržnje o veličini svojih novih zuba, Jordan je kasnije objasnio: "Možete odabrati veličinu zuba koja vam se sviđa - neki ljudi vole da im se izrežu ravno, očnjaci, što god.

“Rekla sam da bih voljela da mi zubi izgledaju kao prije, iako oblik nije bio savršen.

"Dakle, imao sam velike zube, imao sam očnjake sa strane, i to je ono što sam želio, jer je to bio moj izbor, i moj novac, i to je ono što sam tražio.", piše The Sun.

