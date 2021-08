Recept za domaći BBQ umak savršen je način da svom roštilju dodate izvrstan okus ili bilo kojim drugim jelima koji zahtijevaju takav dodatak. Za samo 10 minuta i uz pomoć jednog lonca, napravit ćete vlastiti BBQ umak s domaćim i provjerenim sastojcima.

POGLEDAJTE VIDEO: Tjestenina od šumskih plodova

BBQ umak jedan je od aromatičnijih umaka. Izrada je jednostavna i omogućuje vam da prilagodite okuse po svom ukusu.

Evo što vam je sve potrebno za pripremu domaćeg umaka za roštilj:

Sastojci:

Kako napraviti domaći BBQ umak?

U zdjeli srednje veličine umutite sve sastojke. Zagrijte na umjerenoj vatri dok smjesa ne počne kuhati, istovremeno često miješajte.

Kuhajte 6-8 minuta dok se ne zgusne, a zatim maknite s vatre. Umak odmah upotrijebite ili ulijte u hermetički zatvorenu posudu za skladištenje hrane i ostavite u hladnjaku do 3 dana.

Kako čuvati domaći BBQ umak?

Budući da domaći BBQ umak ne sadrži konzervanse, nije stabilan na policama u smočnici. Držite ga u zatvorenom spremniku (poput staklenke s poklopcem) u hladnjaku do tri dana. Iako ovaj umak ne traje dugo, jednostavan je za napraviti, a možete ga pripremiti u bilo kojem trenutku, piše Kitchen fun with my three sons.