Napravite finu rakiju od šipka - odlična je za jačanje imuniteta

<p>Zbog visokog sadržaja vitamina C pripravci od šipka služe kao sredstvo za jačanje imuniteta. Zbog toga se propisuju kao dodatno sredstvo tijekom liječenja i oporavka, a jačaju i otpornost na infekcije poput prehlade i gripe. Šipak sadrži i trjeslovine koje imaju sposobnost stezanja, što olakšava probleme s proljevom, osobito onim koji je izazvan groznicom.</p><p>Čaj od šipka rabi se i kod upalnih procesa bubrega, osobito za sprečavanje novih oboljenja. Ljudi kod kojih lako dolazi do skupljanja pijeska i kamenaca u bubrezima ili mokraćnome mjehuru trebali bi dulje piti čaj od šipka.</p><p>Zbog kiselkasta okusa šipkov čaj je ugodno osvježenje kod bolesti s vrućicom. Sjemenke se u narodnoj medicini koriste kod kamenca, bolesti bubrega i mjehura, kod reume i uloga. Marmelada od šipka zimi je dobar dodatni izvor vitamina C. Čaj od šipka nema nikakvih štetnih učinaka pa ga se može piti i tijekom duljeg vremena.</p><h2>Recept za rakiju od šipka</h2><p>Potrebno vam je 250 g šipka, 250 g šećera i litra lozovače s 45 posto alkohola.</p><p>Šipak usitnite i stavite u staklenku od 1,5 litara. Prelijte lozovačom, dodajte šećer pa ostavite da odstoji deset dana na toplome mjestu. Povremeno promućkajte. Procijedite i ulijte u boce. Uzimajte oko 0,4 dl na dan, za jačanje imuniteta.</p>