Sima je osvježavajuće piće koje se dobiva brzom fermentacijom limuna, tek toliko da postane pjenušavo. Ima manji postotak alkohola, pa se može pijuckati te je idealna za hladne zimske dane. Dolazi iz Finske, a zovemo je i "vikinška limunada".

Najpopularnija je bila u 16. stoljeću, a tad je sadržavala i više alkohola, čak 17 posto. Okusom podsjeća na pjenušavo vino, a zaštitni je znak prvomajske proljetne proslave (Vappu), kojom Finci slave kraj zime. Proslava je popraćena i maskiranjem. Vrlo je popularna i tamošnji restorani je nude na jelovnicima. Jedu se uz salatu od krumpira, haringe i slatka peciva. Nije zaobišla ni pivare i craft pa mnogi eksperimentiraju s novim okusima te joj dodaju rabarbaru, pa čak i krastavce.

Sima

Sastojci: četiri litre vode, dva velika ili tri mala limuna (po mogućnosti organska), pola žličice kvasca, 20 grožđica, 500 grama smeđeg šećera i žlica bijelog šećera

Postupak: Zagrijte dvije litre vode te umiješajte smeđi šećer i sok limuna. Nakon toga dodajte ostatak vode i pričekajte dok temperatura tekućine ne dođe do 37 stupnjeva. Dodajte kvasac i dobro promiješajte. Kad je gotovo, poklopite lonac i ostavite da odstoji preko noći. Pomiješajte grožđice i bijeli šećer. Uzmite od četiri do pet boca ili većih staklenki pa rasporedite grožđice sa šećerom. Nakon toga u posude ulijte simu. Ostavite to na sobnoj temperaturi od dva do tri dana. Nakon toga spremna je za piće.