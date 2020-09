Kako napraviti 'caffe latte' kod kuće

Mnogi misle da kod kuće ne mogu napraviti pravi caffe late bez aparata za izradu pjene od mlijeka, no već i uz mali mikser za miješanje mlijeka bez pare možete se približiti tome

<p>'Latte' ili 'caffe latte' je napitak od kave koji kombinira espresso s mlijekom miješanim na pari i tankim slojem pjene. Možda mislite da ga ne možete pripremiti kod kuće, pogotovo ako nemate specijalni aparat za pripremu pjene, no sve je stvar – tehnike. Evo najprije klasičnog recepta za caffe latte ako imate aparat za pripremu pjene od mlijeka: </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Osvaja Internet likovima od pjene na kavi</p><p><strong>Caffe latte</strong></p><p>Sastojci: <br/> - 2 šalice espresso kave <br/> - punomasno mlijeko </p><p>Priprema: </p><p>Natočite espresso u šalicu. Ulijte mlijeko u vrč, dovoljno velik da stane najmanje 3 decilitra. Lagano ga nagnite, pa cijev za paru potopite dijagonalno u donji desni ugao vrča i uključite ga. Neka vas ne zaprepasti zvuk pare koja putuje kroz cijev, to je normalno. Mlijeko će se početi vrtjeti u krug. </p><p>Vrh štapića trebao bi biti oko dva centimetra ispod površine i ne smije dodirivati stijenke vrča. Držite ga cijelo vrijeme u istom položaju i pričekajte dok se ne stvori kremasta i svilenkasta pjena. Mjehurići bi trebali biti sitni i jednoliki.</p><p>Zaustavite parilicu kad mlijeko dosegne temperaturu od 60 do 70 stupnjeva – to je temperatura kod koje još možete držati vrč da vam toplina ne smeta i zadržati ruku oko tri sekunde. Zatim lagano udarite vrčem po pultu nekoliko puta da se ujednači tekstura mlijeka. Na kraju polako, uskim mlazom, iscijedite pjenu na kavu tako da se stvori oko 1,5 centimetar pjene. </p><h2>Kako napraviti latte kod kuće?</h2><p>Odnos espresso kave i mlijeka za latte je 1:4. Odaberite svoju omiljenu kavu i bilo koju vrstu mlijeka, a bilo bi dobro da imate i poseban vrč za mlijeko, za pripremi caffe latte kod kuće. </p><p>Ono što ovu vrstu kave čini posebnom je zapjenjeno mlijeko. Zato je važno da se mlijeko dobro izmiješa, jer tako u njega ulazi zrak i emulgira masnoću i šećer u mlijeku stvarajući kremastu teksturu. Dakle – natočite mlijeko u vrč koji ima malu žicu, pa pritisnite gumb da pokrenete miješanje. To će zapjeniti mlijeko bez obzira na to je li vruće ili hladno. </p><p>Druga je mogućnost da nabavite mali štapni mikser kojim ćete zapjeniti mlijeko bez upotrebe pare, no to vjerojatno neće biti savršeni caffe late, već - kapučino. </p><p>Naime, latte i cappuccino rade se s potpuno istim omjerom kave i mlijeka, no razlika je u teksturi mlijeka. Dok je kod caffe latte naglasak na tome da pjena bude gusta i svilenkasta, kod kapučina je pjena na mlijeku puno prozračnija. Veličina mjehurića je veća, a time su i lakši, pa kapučino može imati različite slojeve pjene, mlijeka i espressa, donosi portal <a href="https://www.goodhousekeeping.com/food-recipes/cooking/a32896369/how-to-make-a-latte/">Goodhousekeeping.</a> </p><h2>Savjeti bariste za što savršeniju kavu s pjenom:</h2><p>- Mlijeko vrlo polagano ulijevajte na kavu, jer će se tako ulja u kavi polako integrirati s proteinima u mlijeku. <br/> - Ako volite aromatizirane sirupe (sirup od vanilije za latte od vanilije, ili čokoladni za mocha latte, na primjer), dodajte ga prvo u šalicu. Skuhajte espresso i prelijte preko preko njega, kako bi se potpuno otopio.<br/> - Punomasno mlijeko stvara gušću i kremastiju pjenu koja će se lakše stopiti s espressom. Mlijeko koje se obradi na pari je pjenastije i kremastije, no alternativa može biti i zobeno mlijeko, koje se također dobro pjeni.<br/> - Ako je moguće, upotrijebite samo kavu koja je netom prije mljevena, jer ona koja je mljevena puno ranije gubi okus i aromu, </p>