Tražite alternativu za prirodno sjajilo za usne ili vaš sljedeći DIY projekt (ili oboje)? Isprobajte napraviti set potpuno prirodnih sjajila za usne kako biste iskoristili svoju kreativnu stranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Oblik usana

- Iako je potrebno malo pripreme i truda, prirodna sjajila za usne savršen su način da svojim usnama dodate zdrav dašak sjaja, hidratacije i pigmenta - kaže Liana Blomquist, stručnjakinja za prirodnu ljepotu i osnivačica Brooklyn Rooftop Botanicals, prve farme ljepote 's krova' u New Yorku (the first rooftop beauty farm in New York).

Blomquist je podijelila savjete za pripremu jedne od njezinih formula za prozirno sjajilo koje pruža puno vlage ustima.

Korak 1: Pripremite potrebne sastojke:

Izborno (za pigment i miris):

Korak 2: Stvorite svoju bazu

Nakon što nabavite sastojke, možete početi sastavljati temelje za formulu.

- Izvažite 4 grama ricinusovog ulja u metalnoj zdjelici dodajući mu 4,5 grama glicerina - kaže Blomquist za Real SImple.

Korak 3: Dodaci

S vašom bazom na mjestu, Blomquist kaže da se sad dodaju sastojci pomoću kojih će sjajilo biti kvalitetnije.

- Dodajte 1,5 grama ulja vitamina E bez konzervansa koje pomaže da vaši sastojci ne oksidiraju - objašnjava.

Ovdje ćete također htjeti uzeti u obzir svoj dodatni pigment (do 10 kapi, ovisno o željenom intenzitetu) i eterično ulje (1-2 kapi, izbjegavajući citruse jer mogu potaknuti fotosenzibilnost kožu). Metalnom žlicom dobro promiješati formulu do ujednačene konzistencije.

Korak 4: Potrošite za 2 mjeseca

Na kraju, s prijenosom sjajila u, po mogućnosti, ekološko pakiranje koje se može upotrebljavati više puta, možete slobodno početi primjenjivati ​​sjajilo.

- Ova formula je bez vode pa ne zahtijeva konzervans, ali savjetujem da je potrošite u roku od dva mjeseca - savjetuje.