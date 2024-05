Napravite ulje za sunčanje i njegu po receptu naših baka

Ova domaća pomada za sunčanje odlična je za ljude koji već imaju neku podlogu ili su po prirodi tamnije puti. Priprema se od mrkve koja je bogata beta karotenom i vitaminom E (djeluju blagotvorno na kožu).

Tu su i lavanda te kadulja koje umiruju upale na koži, malinovo ulje koje ju njeguje i smilje - odlično za ljepotu i zategnutost. Zeleni orasi su bogati taninom, sastojkom za tamnjenje koji na površini kože stvara tanki zaštitni sloj i daje joj lijepu nijansu.

Sastojci:

mrkva

zeleni orasi

cvjetovi lavande

kadulja

smilje

maslinovo ulje

Priprema:

U staklenku stavite izribanu mrkvu (na jednu veću ide 5 do 6 zelenih oraha), isjeckane orahe, lavandu, kadulju i smilje. Kad je staklenka napunjena do negdje 2/3 tad na to ulijte maslinovo ulje i ostavite na suncu oko tri tjedna. Svaki dan staklenku malo protresite.

Potom procijedite kroz tri sloja gaze i koristite. Osim što štiti od sunčevih zraka, dat će koži lijepu boju i mekoću.

Napomena: Imajte na umu da ovaj pripravak nije dovoljna zaštita od sunca za ljude svijetle puti i djecu jer nema visoki zaštitni faktor.