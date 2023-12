'Napustila sam karijeru kako bih imala tradicionalan brak. Sama kuham, čistim i perem'

Iako je imala uspješnu karijeru, udajom za trgovca Samuela Herrmanna, Mikayla je odlučila ostati kod kuće te se baviti kućanskim poslovima. Vjenčali su se prije pet godina te se ona odlučila za ovakav način života.

26-godišnjakinja dane provodi baveći se domaćinstvom te kuha, čisti i pere, a tu je i vrt kojeg obrađuje. Imaju i domaće životinje o kojima se brine.

Ljudi na mrežama nerijetko komentiraju da je ona sada 'potlačena' te da 'služi mužu', no to je njezin odabir.

Dok se Mikayla brine o domaćinstvu, 31-godišnji suprug Samuel Herrmann radi kao šef tvrtke za kovačke strojeve.

Ova 26-godišnja domaćica napustila je posao optičarke u velikom gradu kako bi se preselila na selo i nakon udaje prije pet godina postala je domaćica s punim radnim vremenom.

Mikayla je šesta generacija žena u svojoj obitelji koja ostaje kod kuće. Mikayla priznaje da joj je zadovoljstvo posluživati ​​svom suprugu obroke napravljene od domaćeg povrća, meso iz mesa s njihove farme i kruh napravljen od brašna samljevenog kod kuće. Dakle, sve radi sama i kod kuće, sve je domaće i provjereno.

Par se upoznao na crkvenoj svečanosti 2017. i 'odmah' su kliknuli, a onda i zaručili u svibnju 2018. te vjenčali samo tri mjeseca kasnije.

- Uvijek sam se veselila što ću upoznati svog muža i postati domaćica jer je to ono što sam uvijek viđala oko sebe - ispričala je Mikayla.

- Moja mama i svekrva učinile su istu stvar, naši bake i djedovi također. Vjerojatno sam peta ili šesta generacija supruga koje vode kuću - ispričala je.

- Oduvijek smo znali da će, kad se vjenčamo, moj suprug hraniti hranu za mene, a ja ću biti žena koja ostaje kod kuće i brinuti se o svemu oko kuće - otkrila je.

Mikaylin 'tipičan dan' vrti se oko ustajanja 'prilično rano' i pružanja usluge farmi i njihovim životinjama.

- U proljeće i ljeto moram izaći vrlo rano, pobrinuti se za sve, pomusti naše koze, posijati životinje i raditi u vrtu - ispričala je.

- Moj muž dolazi kući i doručkuje ovdje, ruča ovdje i dolazi kući na večeru, tako da sva ta različita jela kuham od nule - otkrila je domaćica.

Obično je potrebno sat vremena ili više priprema prije nego što dođe kući, da sve bude spremno za njegov dolazak.

- Definitivno osjećam da je moja dužnost služiti svom mužu i da on bude hranitelj moje kuće - uvjerena je.

- Ali on je tako ljubazna osoba da nikada neće biti frustriran zbog mene ako imam loš dan i ne mogu staviti hranu na stol kad god on uđe na vrata. Pokušavam učiniti što više od toga jer osjećam da je moj posao kao njegove supruge pobrinuti se da se vrati u čisti dom - ispričala je.

Ujedno objavljuje na mrežama razne sadržaje te time promiče domaćinstvo za druge supruge, no često prima i komentare pune mržnje.

- Netko je komentirao jedan od mojih videa da sam 'tradwife' i morala sam to guglati jer nisam znala je li to dobra ili loša stvar. Ja sam definitivno trgovkinja. Naše su vrijednosti vrlo tradicionalne i mogu se poistovjetiti s gotovo svakim videozapisom tradwife stvari koji sam vidjela. Volim to jer mogu promovirati domaćinstvo drugim suprugama koje možda nemaju višegeneracijsku obitelj, a koje su također domaćice.

Mikayla i Samuel nemaju djece, ali se nadaju da će u budućnosti proširiti svoju obitelj - planiraju porode kod kuće i svoju djecu školovati kod kuće.

- Ljudi misle da sam potlačena, ali definitivno nisam. Izabrala sam ovaj posao. Moj muž me ni na koji način ne tjera da ga služim - naglasila je.

Dobila je nekoliko komentara mržnje na svojim društvenim mrežama o tome da sam domaćica.

- Uglavnom su to samo komentari kako sam lijena i kako sjedim doma i puštam muža da se brine o svemu, a ja ne radim ništa što me ovdje ispunjava. Ali ovo je stvarno najispunjenije što sam ikada osjetila jer je to sve što sam ikada željela učiniti - veli.

- Još nemamo djece. To je nešto za što se molimo već nekoliko godina i nadamo se da će nas Bog uskoro blagosloviti djecom - ispričala je Mikayla.

- Apsolutno jedva čekam postati mama. Mislim da će biti divno usaditi te vrijednosti svojoj djeci i pomoći im oko nekih stvari na farmi. Najvjerojatnije ćemo se školovati kod kuće i baviti se tradicionalnim kućnim poslovima, školovanjem kod kuće, domaćinstvom, a nadamo se i porodom kod kuće - zaključila je Mikayla, piše The Daily Mail.