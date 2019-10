Narcisi su većinom muškarci, užasni su ljudi, ali vrlo sretni

Narcisoidni ljudi možda imaju 'bezgranične' zablude o tomu u kolikoj su mjeri važne te su lišene osjećaja srama, no psiholozi tvrde da su vjerojatno sretnije od većine ostalih ljudi. Dosadašnja istraživanja ukazuju na to 1 do 6 posto stanovništva pati od narcisoidnog poremećaja ličnosti, a u 50 do 75 slučajeva riječ je o muškarcima.

Narcisoidna osoba je po definiciji netko s izrazitim osjećajem grandioznosti, potrebom za divljenjem i nedostatkom empatije, čiji simptomi počinju u ranoj odrasloj dobi. Studija o narcizmu na kojoj trenutačno rade znanstvenici Queen's Universityja u Belfastu upućuje na to da ovakve osobe često uspijevaju razgnjeviti ostale ljude, no da su manje depresivne ili pod stresom.

Psiholog dr. Kostas Papageorgiou, jedan od autora studije kaže da negativne reakcije na narcizam mogu staviti u drugi plan pozitivne strane narcisa, piše BBC. Znanstvenici pokušavaju ustanoviti zbog čega se stječe dojam da je narcisoidnost u 'modernim društvima u porastu' u politici, na društvenim mrežama i među slavnim osobama te se istodobno percipira kao 'društveno toksična' osobina.

Minimalan osjećaj srama ili krivnje

Znanstvenici narcise opisuju kao osobe sklone 'rizičnom ponašanju, koje imaju nerealno superiorno mišljenje o sebi, preveliko samopouzdanje, pokazuju malo suosjećanja prema drugima i nemaju izražen osjećaj srama ili krivnje'. Vodeći računa o ovim negativnim odlikama istraživači su željeli ustanoviti zašto je narcisoidnost u tolikoj mjeri očita i često nagrađivana umjesto da se kažnjava.

Narcisoidnost psiholozi smatraju jednom od 'mračnih osobina' te je stavljaju uz bok psihopatiji, makijavelizmu i sadizmu.

No studija dr. Papageorgioua, koja je obuhvatila 700 ljudi ukazuje na to da je narcizam, premda možda loš za okolinu i društvo, koristan za samoga narcisa. (A.D.)

