'Naš ples jedini je u kojem su udarci mačem - baš stvarni'

Riječ je o plesu u kojem su plesni pokreti povezani s mačevanjem, dramska radnja bavi se sukobom dviju vojski, Turaka i Maura, a svi plesači pritom su odjeveni u posebne odore - "bili", odnosno Turci, koji uvijek pobjeđuju, nose crvene odore, a "crni", odnosno Mauri, crne. Skupine se bore za djevojku Bulu, koju je crni kralj Moro oteo bijelome kralju Osmanu te se priča oslanja na tradicionalne mediteranske priče i legende, a njihov viteški ples strukturiran je u osam zasebnih koreografskih dijelova, pri čemu se prva, uvodna plesna figura, naziva sfida (izazov), nakon koje slijedi sedam različitih mačevalačkih figura, odnosno kolapa. Čitav ples izvodi se uz pratnju puhačkog orkestra, za koji je glazbu skladao Krsto Odak 1937. godine.