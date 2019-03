Nas tri smo bile zadnje na letu u Boiengovom 'avionu strave'

Tek kad smo sletjele u Zagreb i upalile mobitele, vidjele smo vijest da se srušio avion u kojem je poginulo svih 179 putnika. Sva sreća da smo sletjeli, pomislila sam isti tren. Prva vijest koju pročitaš, a još sjediš u avionu. Neka nas samo na betonu. Dvije kolegice i ja smo se vratile iz Dubaija u nedjelju. Dan poslije, zemlja po zemlja su počele zabranjivati Boeing 737 max. Prvo su ih zabranili Singapur i Australija, pa potom i Indonezija i Kina, a onda i Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Irska... Naime, avion koji je u nedjelju pao, bio je Boeing 737 Max, a letio je iz Etiopije u Keniju. To je isti tip aviona kojim smo i mi smo letjele iz Dubaija. Taj isti tip zrakoplova se i prije nešto manje od pola godine srušio odmah nakon polijetanja iz Jakarte.

Europska agencija za zračni promet ukinula je sve komercijalne letove tim avionima, pa smo mi zapravo bile među zadnjima koje smo i letjele Boeingom 737 i sletjele u Zagreb. Uz uobičajene turbulencije, zrakoplov je bio nov i očuvan, a upravo smo to i komentirale kad smo sjele i pripremale se za uzlijetanje. Kao, ok smo, ovaj je avion novi i ništa nam valjda neće biti – rekla je kolegica Ana. Još smo se smijale kako sve one upute koje su polu dosadne i naporne, imaju animirane i prikazane kroz razne nacionalnosti promoviraju toleranciju. Kad objašnjavaju kako postupiti u nekim rizičnim situacijama/opasnostima, maske padaju, onda Indijka stavlja masku malom Kinezu, pa pretila bakica iz Turske pomaže svom susjedu Kurdu...

Foto: 24 sata

Prvo sve to bude na arapskom i nitko ništa ne razumije, a onda ipak sve to ponovno objasne na engleskom jeziku. Svako sjedalo ispred sebe ima mali televizor i odabir filmova, serija, TV programa... ali ništa nije džaba. Fino, ako nemaš keša, imaš 'slip' ispod TV-a pa fino plati karticom – ponuđena su dva paketa, jeftiniji samo za TV, i onaj drugi, koji smo mi uzele – sa svim filmovima i serijama – cijena je 35 dirhama ( valuta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima), odnosno nešto manje od 70 kuna. Isplati se za 6 sati leta. Obrok je prosječan, vegetarijanski i mesni, pecivo, čaša vode... i to je to. Ono što nam je bilo značajno, je da avion svaki, ali baš svaki dan kasni po sat, sat i pol.

Pri čekiranju, tek na polasku za Dubai, ne budem lijena, pa pitam ja gospođicu za pultom za check in, da zašto taj avion baš svaki dan kasni. - Pa ne znam, kasni u dolasku iz Dubaija. Nije to regularno, ne bih vam znala reći. "Ali kasni baš svaki dan" – odgovaram joj. Rekla mi je da ne zna i naš razgovor je završio. Pomislila sam, dobro, moraju ga valjda cijelog pregledati, napuniti gorivom i napraviti sve one nama nepoznate avionske stvari, pa bolje da kasnimo, nego da nešto pođe po zlu. Očito je nešto jako pošlo po zlu Boeingu, jer im je ovo druga velika nesreća u zadnjih pet mjeseci. Sva sreća pa postoji i alkohol u avionu, pa je nama nekako let bio lakši uz piće, filmove i prekrasan pogled kroz prozor.

Na povratku, već smo ušli u zračni prostor Hrvatske, nekih pola sata prije slijetanja, na ekrančiću smo otkrile igricu u kojoj se traže skriveni predmeti. Krenule smo igrati, vrijeme curi, a na najšarenijoj slici na svijetu, nađi lubenicu, rajčicu, šišmiša, mač, mačku... prve dvije smo uspjele riješiti, no na trećoj je krenulo.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Avion se počeo tresti, a mi smo uporno tražile nešto na ekranu i skupljale bodove, samo da zaboravimo gdje smo i koliko smo još udaljene. Trebalo je naći nešto, što ni sad ne znam sto je, neka dugačka riječ na engleskom. Mahnito smo pikale po touch ekranu, no odjednom više ja nisam mogla gledati u to. Avion se sve više tresao, a meni je sve više bilo muka. Uskoro se i kolegica počela osjećati i rekla je: j*** igricu, oćemo li vise sletiti? Pogledale smo u treću kolegicu, koja se samo ‘zalijepila’ za sjedalo. Sad nam ne bi pomogla nikakva votka, ni vino, niti ista. Još samo par minuta i dolje smo... još samo par minuta. I evo, igrica nedovršena, nismo našle sve skriveno blago, ali smo na zemlji. Hvala Bogu.

Ali evo, ovaj Boeing neko vrijeme neće letjeti iznad, niti u naš zračni prostor. Sad je vrijeme, iako je prekasno za sve te ljude, ožalošćene obitelji i prijatelje, da ekipa mehaničara u Boeingu ustanovi što se krivo prespojilo i spojilo da se takve stravične nesreće više nikada ne ponove. Mi sigurno više nikada u njega nećemo ući.