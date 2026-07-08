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Trijumf sredozemne medvjedice na Rabu: Izvalila se nasred plaže i osvojila prvo mjesto!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 5 min
Trijumf sredozemne medvjedice na Rabu: Izvalila se nasred plaže i osvojila prvo mjesto!
Foto: Petar Lupić
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Umjetnički duo Jelena Azinović i Jaša Zelmanović na rajskoj plaži na Rabu pokupili su najviše simpatija za pješčanu skulpturu na tradicionalnom natjecanju

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Jednoga dana možda će doći dan kad će se sredozemna medvjedica moći izležavati među ljudima na plaži, kad čovjek više neće predstavljati opasnost za njezin opstanak. Nažalost, to je jedna od najugroženijih vrsta na svijetu i to mi je bio jedan od glavnih motiva da tu simpatičnu životinju izaberem za model koji ću izraditi na jubilarnom, 15. Festivalu skulpture u pijesku koji se tradicionalno održava na Rajskoj plaži na Rabu, priča kiparica Jelena Azinović, čiji je rad ove godine odnio prvu nagradu.

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