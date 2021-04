Na jednom od najljepših istarskih imanja, smještenom između Buja i Momjana na oko 250 metara nadmorske visine, gdje pogled "puca" na Alpe i Dolomite, proizvodi se istarska malvazija odležala čak godinu dana pod morem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vinarija Kabola, čija vinska tradicija seže još iz 1891. godine plasirala je tu posebnu malvaziju zvanu "Malvazija Under the Sea", a koja se čuva na čak 22 metra dubine, na mjestu gdje se se sudaraju morske struje-vruje. Malvazija godinu dana dozrijeva u tišini morskih dubina, u polumraku i pod pritiskom, na temperaturi od 7-12 stupnjeva.

Današnja, isključivo ekološki proizvedena vina Kabola nastavak su stare, obiteljske tradicije koju su nastavili vlasnik Marino Markežić, sa suprugom Patricijom i kćerkom Anom, dizajnericom koja je i osmislila neobičnu etiketu za "morsku malvaziju" koja je turistima, ali i domaćim gostima postala pravi hit. Boce su "optočene" morskim pužićima i školjkama koji su se u tih godinu dana pod morem uhvatili na njima što daje dodatni vizualni doživljaj.

Unatoč teškim vremenima zbog koronakrize, "morska malvazija" ipak je našla put do pravih vinoljubaca, kako domaćih tako i inozemnih, te se traži "boca više".

- Osim vina iz amfora, pjenušavog vina, momjanskog muškata, svježe malvazije te crvenih vina merlota, caberneta, terana... veliki "bum" napravila je naša malvazija odležala pod morem. Ideja se rodila prije sedam godina kada smo napravili male količine tog vina koje smo kušali unutar obitelji i bliskih prijatelja. Od 2015. godine povećali smo količine jer su se svi oduševili morskom malvazijom, a ideja je potekla od dugogodišnjih prijatelja iz Ike. Riječ je o jednoj ekipi pomoraca i ponekih kapetana brodova koja je kroz život proputovala svijet i kušala razna vina iz cijelog svijeta. Zajedničkim snagama ostvarili smo, u početku skromnu ideju, koja je ubrzo naišla na odličan plasman. Boce potapamo u kolovozu i do kolovoza naredne godine budu pod morskim dubinama, u specijaliziranim kavezima - odao je vlasnik Kabole, Marino Markežić.

Ta malvazija ima poseban okus, a obitelj kaže da je zanimljivo da svježina vina ostaje jače izražena, od "običnog".

- Potpuno su dva različita okusa malvazije iz mora i one obične. Ova iz mora ima trajniji okus u ustima i kao da su je same morske sirene dotakle. Ljubiteljima vina je izvrsna u svim segmentima, a mi smo zbog toga ponosni i sretni - kazao je.

Njegova supruga dodala je da je morska malvazija lijepe zelenkasto-žute boje, kristalno bistra i djelomično gusta.

- Osvaja mirisima cvijeta bagrema, notama svježe jabuke, korice limete i lista mente. Suha je i topla, izraženog intenzivnog okusa, harmonična i jako pitka, s notom breskve na aftertasteu - rekla je Patricija. Gosti to jako cijene i prepoznaju razliku među vrstama, tako da će se projekt "morske malvazije" proširiti i još više potencirati. Odlično se sljubljuje uz bijela mesa, tartufe, morske plodove, a cijena boce je 99 kuna.

- Najčešće nam u kušaonu dođu mladi ljudi koji su zainteresirani za nove okuse, a tu su svakako i oni koji su vrhunski poznavatelji vina te žele kušati nova, ozbiljnija vina. Obzirom na koronu, trenutno su nam najčešći gosti domaći ljudi, ali ima Nijemaca, Austrijanaca, Talijana koji žele kušati, kako morsku malvaziju, tako i ostala naša vina... Vina izvozimo u dvadesetak zemalja svijeta - kazala je kćerka Ana.

Vina Momjanštine nadaleko su poznata zbog idealnog položaja okolnih brežuljaka okrenutih suncu, a Kabola ima vinograde na preko 20 hektara, na mjestu gdje ih svako jutro miluju sunčeve zrake i gdje se ljube crvena i siva zemlja, što vinima daje posebnu čar.

Vrsni poznavatelja vina i sommelier Darko Lugarić kaže da je malvazija druga najraširenija sorta u Hrvatskoj koja dobro uspijeva u našim podnebljima.

- Ona je autohtona u Istri, a postoje i, primjerice, dubrovačka, grčka i njima srodne sorte. U ranija vremena radila su se dosta teška vina, ali od 90-ih godina Istrijani su krenuli razvijati malvaziju s novom tehnologijom i znanjima te su preokrenuli trend. Tako su nastale lagane, lepršave malvazije koje su dijametralno suprotne od starih malvazija. Ti vinari bili su začetnici trendova kojima su se okrenuli i s drugim vinima, pa je i pošip danas lakši od tradicionalnih, starih pošipa - otkriva nama Lugarić.

Kaže kako su od 90-ih nastajale malvazije koje su počele odležavati u drvetu, pojavile su se i one u amforama te su se razvijali različiti stilovi ovog vina. Kasnije se proizvođači okreću i pjenušcima te proizvodnji slatkastih vina. Malvazija se pokazala kao vrlo zanimljiva sorta koja daje svježe i lagane pjenušce te slatka predikatna vina.

- Malvazije su danas na visokom novu i ljudi koji su krenuli u razvoj malvazije bili su Kozlović, Coronica, Degrassi, Matošević... Oni su pokrenuli trend, a priključili su im se Fakin, Cossetto, Damjanić... Oni su uz bok stali starim vinarima - kaže Lugarić.

Daje nam savjete i uz koja jela se malvazija pije.

- Ona ide dobro uz lagana predjela od ribe, bilo sirove ili kuhane, potom uz bijele ribe s gradela. Odležano vino dobro idu uz plave ribe s gradela i teletinu - savjetuje Lugarić.

Za malvaziju s dna mora s početka naše priče vinarije Kabola kaže da je njegova posebnost to što su to ekološka vina.

- Oni u svojoj proizvodnji imaju dobru mjeru i ne pretjeruju u maceriranju. Kao što kuhari moraju imati krasan balans začina i namirnica kako začini ne bi preuzeli priču u hrani, tako i oni to rade vrlo precizno i izbalansirano. Ranije sam u svom restoranu među prvima imao njihovu amforu jer im je kvaliteta već tad bila na visokom nivou. Njihova malvazija iz amfore je kompleksna, ali nije prezasićena, nego je elegantna i pitka. To vino može sigurno deset godina stajati i s vremenom se razvija, dobiva svoj puni potencijal. Tko ima priliku uložiti u paket vina, bilo bi dobro da svake dvije ili tri godine otvori po jedno vino i da bilježi kako su se arome razvijale. Šeta je to vino popiti odmah kad se proizvede, treba mu nekad dati da razvije svoj puni potencijal - govori nam znalački Lugarić.

Evo nekoliko preporuka po izboru Lugarića za dobru malvaziju: