Našli razloge za smijeh: Ljudi otkrili kako izgleda rad od kuće

Poslodavci su zbog straha od širenja koronavirusa od radnika diljem svijeta zatražili da neko vrijeme rade od kuće. I dok takav, naprasito organiziran i uglavnom ne testiran sustav većini poslodavaca zadaje glavobolje, neki se zaposlenici s tim previše ne zamaraju i situaciju odlučuju gledati s vedrije strane - pa se na društvenim mrežama šire različiti pogledi na rad od kuće.

Ako ste i vi među onima koji su 'prisiljeni' raditi od doma a trebate malo predaha, pogledajte neke od najboljih memova i postova nastalih zahvaljujući 'koroni'.

- Kolege i ja imamo sastanke na daljinu - piše na Instagramu korisnica Ariana_not_the_.grande

Korisnik David Chie je na Twitteru objavio kako u zadnje vrijeme izgleda posao nekog tko prati stanje na cestama: 'Uz kišu i koronavirus promet je prilično pust'.

Between the rain and Coronavirus LA traffic is a breeze. #wfh pic.twitter.com/V1nXOuhXGR — David Chie (@davidjchie) March 10, 2020

Bravo4gays na Instagramu bez puno objašnjavanja objavljuju ovaj gif o 'radu od kuće zbog pandemije'

A na Twitteru @alyndawheat pokazuje oduševljenje što po cijeli dan može biti u pidžami

'Možeš li molim te uključiti kameru? A i zvuk ti je malo prigušen...' piše u opisu ovog tweeta pod nazivom 'muškarac u radnom odijelu' koji je objavio @RubberCritter.

Coworker: "Can you turn your webcam on? Also it's kind of hard to hear you...it sounds muffled."

Me, #WorkingFromHome: pic.twitter.com/S76h9JrX5A — Cyrez Rubber Dragon (@RubberCritter) March 13, 2020

Chino_el_latino kao i mnogi drugi ljude kako zbog koronavirusa rade od kuće vidi ovako:

'I ti radiš od doma', pita pas u ovom GIFu.

A o produktivnosti žene koja u radnom vremenu stigne sve ovo napraviti bi se sigurno dalo diskutirati. Osim ako je kulinarski chef, naravno.

I dok nekima i kad 'rade' od doma radni stolovi izgledaju ovako...

... neke žena koriste što oko njih nema kolega (a prvenstveno kolegica) pa izgledaju - ovako.

I za kraj, post u kojem se zaključuje da će 'devet mjeseci od sada biti mnogo novorođenih beba zbog ljudi koji su umjesto na poslu doma u karanteni: a zvati ćemo ih, piše - Koronijalci.

Ovako je izgledao kad se jedan novinar trebao javiti u live emisiju, a u sobu u kojoj radi su došla djeca:

Iako stara, objava je danas vrlo aktualna.

Foto: Facebook

I naravno, u Hrvatskoj su aktualne pošalice na račun bivše predsjednice.

