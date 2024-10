Nastala je slučajno: Sedam tajni najpoznatije torbe na svijetu

Ako ste opsjednuto gledali seriju 'Seks i grad', zasigurno se sjećate legendarne scene u kojoj Samantha Jones pokušava doći do Birkin torbe, preuzimajući Lucy Liu kao klijenticu u svojoj PR agenciji. U to vrijeme, Birkin torba vrijedila je 4000 eura, što je gotovo zanemarivo u usporedbi s današnjim cijenama, koje se kreću od 26.000 pa sve do nevjerojatnih 300.000 eura.

Foto: Instagram / Christies

Danas najpoznatija torba na svijetu prvi put je izložena u Francuskoj, u sklopu izložbe Excellence à la Française u Sotheby’su, koja slavi vrhunske primjere francuske umjetnosti u posljednjih 1000 godina.

Ova izložba, koja traje do 31. listopada, označava povijesni trenutak jer je to prvi put da je originalna Hermès Birkin torba izložena u Francuskoj. Prije toga, torba je bila prikazana samo dvaput – 2018. godine u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku i 2020. u londonskom Victoria & Albert muzeju.

Ova ikonična torba nastala je sasvim slučajno, tijekom leta na kojem su se susreli glumica Jane Birkin i tadašnji izvršni direktor Hermèsa, Jean-Louis Dumas. Birkin je predložila ideju o torbi koja bi bila praktična, a rezultat je bio stvaranje originalne Birkin torbe 1985. godine.

Od tada, postala je simbol luksuza, nose je brojne zvijezde, od Victorie Beckham do Lindsay Lohan.

Originalna Birkin torba skriva sedam tajni koje je čine toliko posebnom.

Prva tajna leži u dimenzijama. Prve Birkinice bile su dostupne u veličinama od 40 i 35 cm, dok je originalna torba spoj širine Birkin 35 i dubine Birkin 40, što je stvorilo savršenu kombinaciju.

Foto: Hermes

Drugo - detalji su ključni. Dok je original imao pozlaćene mesingane dijelove, prvi serijski modeli iz 1986. koristio je pozlaćene detalje, a kasnije su uvedene varijante od ružičastog zlata, paladija i rutenija.

Treća tajna su zatvoreni prstenovi na originalu, što je bilo ključno za dizajn sličan modelu Haut A Courroies. Kasniji modeli imali su prstenove s donjim otvorom, dizajn koji je ostao sve do 1990-ih, kada su zamijenjeni prstenovima s gornjim otvorom koji se koriste i danas.

Četvrta bitna stavka je patentni zatvarač. Originalna Birkin koristila je zatvarače tvrtke Éclair, no od 1990-ih Hermès je prešao na suradnju s tvrtkom Riri, što je donijelo blage promjene u dizajnu zatvarača.

Peta tajna krije se u "nogicama" torbe – one su bile manje na originalu nego na kasnijim modelima.

Tajna broj šest: Originalna Birkin torba imala je i naramenicu, dok je kasnije samo jedan model iz 1990-ih imao odvojivu naramenicu.

Posljednja, sedma tajna, prava je modna anegdota – originalna Birkin torba dolazila je s grickalicom za nokte. Jane Birkin nikada nije voljela duge nokte, pa su prvi modeli torbe imali grickalicu koja je visjela s baze naramenice.