Naučite kako biti produktivniji u prvih sat vremena na poslu

1. Doručkujte prije posla

Doručkujte prije nego što dođete na posao.

- Sjedenje pred računalom uz hranu i kavu poziva na surfanje po društvenim medijima umjesto da odmah krenete izvršavati zadatke kaže Laura Stack, motivacijska govornica.

2. Napravite listu obaveza

- Većina ljudi na vrh papira napiše jednostavne zadatke, tako da se mogu osjećati dobro kada ih uklone s liste. Ali, to pomaže samo za samopoštovanje, ali ne i za produktivnost. Umjesto toga, na vrh smjestite dugoročne ciljeve kako bi vas podsjetili na ono što je najvažnije, a dnevne ciljeve pri dnu - rekao je novinar Charles Duhig i autor knjige 'Smarter Better Faster: The Secrets of Productive in Life and Business'

Dnevni zadaci trebaju biti specifični, mjerljivi, ostvarivi, realistični i vremenski definirani - ono što Duhigg naziva SMART ciljevima.

3. Postavite vrijeme

Postavljanje sata na 50 minuta bit će dovoljno dugo da se koncentrirate i udubite u posao, prije nego što napravite pauzu od 10 minuta.

- Ako se poželite ustati ili pogledati nešto na internetu, vaš sat će vam reći da imate još 20 minuta do pauze - kaže Kevin Kruse, autor knjige '15 Secrets Successful People Know About Time Management'

Većina mobitela ima štopericu, ali Kruse preporučuje kuhinjski sat ili sat na ruci kako vas ne bi ometale obavijesti na mobitelu.

4. Započnite sa zadatkom o kojem najviše razmišljate

Umjesto pregledavanja e-mailova ili društvenih medija, započnite s onim što vas najviše muči.

- U idealnom slučaju prvo riješite ono što najviše privlači vašu pažnju. Često vas to najviše i muči - rekao je David Allen, autor knjige 'Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity'.

5. Isključite obavijesti

Kad provjeravate društvene medije, vaš mozak oslobađa dopamin i potiče sustav nagrađivanja, čak i ako obavijest ne sadrži ništa zanimljivo, kaže Kruse. Kako bi svjesno izbjegli ove 'ometače' isključite obavijesti na mobitelu i e-mailu, a nemojte samo uključiti nečujno na mobitelu.

6. Slušajte muziku

- Slušanje muzike može vam pomoći da ostanete koncentrirani. Ali, nemojte birati glazbu koja vam je poznata i koja vam se sviđa. Umjesto toga, slušajte zvukove poput cvrkutanja ptica ili zvuka kiše. Postoje nešto što se zove binauralni ritam koji se koristi kod stimulacije mozga pomoću zvukova različitih frekvencija, u svrhu izazivanja različitih emotivnih stanja i stanja svijesti - kaže Kruse.

7. Radite nešto kreativno

Ujutro, prefrontalni korteks, dio vašeg mozga koji je zadužen za logično razmišljanje, je manje inhibiran. To znači da vam neće biti stalo do toga što ljudi misle o vašim idejama, pa ćete biti spremniji za kreativne ideje. Čak i ako imate manje energije, i dalje ćete ujutro biti najkreativniji - kaže Chris Bailey, autor knjige 'The Productivity Project', a prenosi Reader's Digest.

