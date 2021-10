Roditelji često muku muče s veličinama odjeće za djecu. No postoji jednostavno rješenje. Izmjerite dijete i na to se fokusirajte, a ako to ne pomaže, kupujte rastezljivu odjeću i držite se jedne marke

Oni koji imaju dijete, sigurno su shvatili da njegova dob ne odgovara uvijek veličini odjeće koju 'treba' nositi (npr. dijete ima tri godine, ali mu ne pristaje veličina 3). Djetetu može odgovarati majica veličine 7/8 u jednom dućanu, ali i 6 u drugom. Veličina dugih hlača također možda ne odgovara veličini kratkih hlača iste marke. POGLEDAJTE VIDEO: Perete li novu odjeću prije nošenja? Dakle, što se tiče dječje odjeće, jednostavno ne postoji rješenje koje bi odgovaralo svima. Opremanje djeteta na pravi način ponekad može biti zbunjujuće, osobito usred faza naglog rasta i sezonskih promjena. Zato u nastavku pogledajte nekoliko načina kako da i sebi i djetetu olakšate snalaženje s odjećom i pravim brojevima. Usredotočite se na mjere, a ne na dob Iako opći grafikon veličina može biti koristan, optimalan način da se u obzir uzme odgovarajuća veličina ke neovisni online grafikon veličina svake marke. Svakako izmjerite visinu i težinu, a ne dob, kako biste odredili najbolju veličinu za svoje dijete. Ako vidite mjere u drugim mjernim jedinicama, pogledajte međunarodni grafikon veličina. Držite se nekoliko omiljenih marki Imate li ponekad osjećaj da morate posjetiti sve trgovine s odjećom i obućom kako biste nabavili sve artikle koje vaša obitelj želi? Iako nekima to možda neće odgovarati, odaberite jednu od tri omiljene robne marke i nje se držite jer ćete tako imati manje problema s veličinom. Iako možete s vremena na vrijeme naručiti nešto iz svakog kataloga iz poštanskog sandučića, najbolje je da pronađete omiljene, pouzdane robne marke što prije i nastavite s kupnjom kako biste točno znali što možete očekivati. Odjeća s gumicom Tajice, jogger hlače, elastični rukavi su sve što vam je potrebno. Naime, sve rastezljivo i labavo će vam olakšati kupnju odjeće jer se lako može raširiti. Ako je dijete između veličina ili isprobavate novu marku, struk bez patentnog zatvarača najsigurniji je ulog. Odjeća koja se lako skida klizi može pomoći u ublažavanju krutosti gumba i kopči. Također, pojasevi s vezicama mogu se lako rastegnuti i stegnuti. Čak i ako su jogger hlače preduge, one ipak neće visjeti ispod gležnja. Uštedite i nabavite rabljeno Iako to izravno ne rješava problem veličine, kupnja rabljene dječje odjeće je jednostavnija jer će dijete opet narasti. Kad ste u nedoumici, povećajte veličinu Najgore je kupiti premalu odjeću. No, kada je ona prevelika, barem imate mogućnost spremiti ju za kasnije. Zato uvijek gledajte broj veći i vodite računa o tome koje se tkanine mogu skupiti, piše Lifehacker.