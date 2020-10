Naučite pravilno razvrstavati otpad: Razbijeno staklo prozora ne smije ići u kantu za staklo

Iako ljuske od jaja, luka, krumpira i ostalog povrća idu u biorazgradivi otpad, kuhanom povrću tu nije mjesto. Ono izaziva smrad pa ide u komunalni otpad

<p>S plastičnih boca treba skinuti čepove, ne zato što je riječ o različitim vrstama plastika, nego samo zato što ju je lakše prešati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Klara roni i čisti more):</strong></p><p>Ima još iznimaka, ali i krivih zaključaka što se tiče odvajanja otpada. Na primjer, iako ljuske od jaja, luka, krumpira i ostalog povrća idu u biorazgradivi otpad, kuhanom povrću tu nije mjesto. Ono izaziva smrad pa ide u komunalni otpad. Pelene, iako djeluju kao da spadaju pod plastiku, to također nije tako. Jednokratne britvice za brijanje, ako na njima prevladava plastika, idu u žute spremnike.</p><p>Zanimljivo je i da običnoj papirnatoj maramici treba i do četiri tjedna da se razgradi. Ali ona ne ide u plavi spremnik za papir, nego u biorazgradivi otpad.</p><p>Cipelama, starim torbama i ruksacima mjesto je u kanti za tekstil. No razbijenom prozorskom staklu nije mjesto u kanti za staklo. Isto je i s automobilskim staklom. Oboje ide u reciklažno dvorište.</p><p>Kao alternativu jednokratnim plastičnim vrećicama, na blagajnama se često nude biorazgradive vrećice. Iako su one biorazgradive, to ne znači da idu u biorazgradivi otpad. Naime, one su i dalje plastične, a to što su biorazgradive znači samo da se mogu raspasti na manje dijelove.</p><h2>Savjeti za razvrstavanje</h2><h2>Što ide u koju kantu?</h2><p>U <strong>plave spremnike</strong> treba odlagati:</p><p>U plave spremnike ne smije se odlagati:</p><p>U<strong> smeđe spremnike </strong>treba odlagati:</p><p> U smeđe spremnike ne smije se odlagati:</p><p> U <strong>zelene spremnike</strong> treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.).<br/> <br/> U zelene spremnike ne smije se odlagati:</p><p>Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta.<br/> <br/> U <strong>žute spremnike</strong> treba odlagati: </p><p>U žute spremnike ne smije se odlagati:</p><p>U <strong>spremnike za otpadni tekstil</strong> treba odlagati:</p><p>U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:</p>